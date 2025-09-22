delhi govt orders loudspeakers during navratri ramlila and dussehra when will be played दशहरा में लाउडस्पीकर पर दिल्ली सरकार का आदेश; कब तक बजाए जा सकेंगे, क्या शर्तें?, Ncr Hindi News - Hindustan
दशहरा में लाउडस्पीकर पर दिल्ली सरकार का आदेश; कब तक बजाए जा सकेंगे, क्या शर्तें?

दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा से संबंधित आयोजनों के दौरान लाउडस्पीकरों पर एक बड़ा आदेश जारी किया है। यह आदेश 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मान्य रहेगा। आदेश पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी भी मिल गई है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 11:37 PM
दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा के आयोजनों में आधी रात तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा उत्सवों के लिए लाउडस्पीकर का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे मध्यरात्रि तक कर दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह मंजूरी दिए जाने पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया।

क्या शर्तें?

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से तीन अक्तूबर तक रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा व अन्य आयोजनों में रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर व पब्लिक एड्रेस सिस्टम का अनुमति रहेगी। हालांकि, आयोजकों को पहले से तय ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करना होगा। रिहायशी इलाकों में ध्वनि का स्तर 45 डीबी(ए) डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए।

आस्था के सम्मान का दिया हवाला

पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि यह निश्चित समय सीमा के लिए दी गई सुविधा है ताकि त्योहारों का आयोजन सुचारू, उल्लास और व्यवस्थित तरीके से हो सकें। उन्होंने कहा कि त्योहार दिल्ली को जोड़ते हैं और यह सुविधा का आस्था का सम्मान करती है।

समितियों की मांग पर फैसला

दिल्ली सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए आयोजकों को सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि रामलीला समितियों की लंबी मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह सुविधा प्रदान की है। सभी आयोजकों को तय ध्वनि नियमों का पालन करना होगा और कार्यक्रम निर्धारित समय पर समाप्त करने होंगे।

आदेश 3 अक्तूबर तक लागू

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में 22 सितंबर से लेकर 03 अक्तूबर तक रात 10 बजे से 12 बजे मध्यरात्रि तक लाउडस्पीकर-पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग को स्वीकृति दी गई है।

सुनिश्चित किए जा सकें इंतजाम

दिल्ली सरकार की दुर्गा पूजा समितियों के प्रमुख के तौर पर पर्यावरण मंत्री सिरसा ने जिलाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और दिल्ली नगर निगम, पीडब्लूडी, वन-बागवानी व सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं ताकि कार्यक्रम स्थलों पर तमाम जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जा सकें।