Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi govt new bus route management system reduced waiting
दिल्ली में कल से बस रूट्स का नया मैनेजमेंट, लोगों को नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार

दिल्ली में कल से बस रूट्स का नया मैनेजमेंट, लोगों को नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार

संक्षेप:

दिल्ली सरकार बुधवार से वेस्ट जोन में नया बस रूट सिस्टम लागू कर रही है। परिवहन मंत्री के अनुसार, इस नई पहल से यात्रियों को कम समय में बेहतर और सुलभ बस सेवा मिल सकेगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Jan 20, 2026 08:49 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजीव शर्मा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब बसों के लिए यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार बुधवार से वेस्ट जोन में नया बस रूट सिस्टम लागू कर रही है। परिवहन मंत्री के अनुसारए पुरानी बसें हटने के बावजूद कोई भी रूट बंद नहीं होगा बल्कि सभी 181 रूट्स को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया गया है। मुख्य रास्तों पर 50 फीसदी इलेक्ट्रिक बसें तैनात की गई हैं ताकि सेवा में रुकावट न आए। इस नई पहल से यात्रियों को कम समय में बेहतर और सुलभ बस सेवा मिल सकेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कल से नई व्यवस्था

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार वेस्ट रीजन में बेहतर रूट प्रबंधन लागू करने की शुरुआत कर रही है। पश्चिमी जोन में यह नई व्यवस्था बुधवार से प्रभावी हो जाएगी। परिवहन मंत्री का कहना है कि दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से 15 साल पुरानी बसों को हटाने के बावजूद कोई भी बस रूट बंद नहीं किया जाएगा।

नए सिरे से तय किए गए रूट

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यमुना पार (पूर्वी दिल्ली) में इस पहल की सफलता के बाद अब इसे पश्चिमी जोन में लागू किया जा रहा है। जल्द ही अगला चरण उत्तरी जोन में शुरू होगा। उन्होंने जानकारी दी कि पश्चिमी जोन में बसों के संचालन को आसान बनाने, बसों के बेड़े का सही इस्तेमाल करने और यात्रियों का इंतजार कम करने के लिए बस सेवाओं के समय और रास्तों को फिर से तय किया गया है।

पहले से बेहतर होंगी सेवाएं

परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस योजना में 12 मीटर वाली बसों का कोई भी रूट बंद नहीं किया गया है वरन सभी बस रूटों को यात्रियों की मांग और कॉरिडोर की जरूरत के हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया गया है। भीड़भाड़ वाले समय में यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें भी तैनात की गई हैं जिससे पश्चिमी जोन के सभी 181 रूटों पर बस सेवा पहले से बेहतर हो जाएगी।

छोटी इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल

सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, रूटों के इस नए निर्धारण में 9 मीटर वाली छोटी इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत मौजूदा इलेक्ट्रिक बस बेड़े का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा उन चुनिंदा 12 मीटर वाले रूटों पर लगाया गया है जहां बस सेवा को बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रखना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:मरोड़ी बांह और जमीन पर फेंका; ग्वालियर में महिला से बस कंडक्टर की बदसलूकी- VIDEO
ये भी पढ़ें:इस बार 26 जनवरी पर हाईटेक इंतजाम; AI, कार-कॉलिंग से कर्तव्य पथ का सफर होगा आसान
ये भी पढ़ें:दिल्ली: दोस्त के साथ 6 महीने से ट्यूटर कर रहा था गंदा काम; किशोर ने मारा चाकू

1,400 नई बसें होंगी शामिल

परिवहन मंत्री ने बताया कि दिल्ली में भाजपा सरकार के आने के बाद से सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में अब तक 3,600 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जा चुकी हैं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक इन बसों की संख्या बढ़ाकर 5,000 से अधिक करना है जिसका अर्थ है कि अगले दो महीनों में 1,400 नई बसें शामिल होंगी। नवंबर 2026 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को 7,000 के पार ले जाने का लक्ष्य है ताकि दिल्ली टिकाऊ परिवहन के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सके।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।