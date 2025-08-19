delhi govt mandatory to install cctv cameras for medical shops in south district साउथ दिल्ली के मेडिकल स्टोर्स को लागाने होंगे CCTV कैमरे, नियम तोड़ा तो ऐक्शन, Ncr Hindi News - Hindustan
साउथ दिल्ली के मेडिकल स्टोर्स को लागाने होंगे CCTV कैमरे, नियम तोड़ा तो ऐक्शन

दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली में कुछ विशेष कटेगरी की दवाएं बेचने वाली दुकानों को परिसर और बाहर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। जारी आदेश में अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ ऐक्शन की चेतावनी दी गई है।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 07:26 PM
दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली में कुछ विशिष्ट श्रेणियों की दवाएं बेचने वाली दुकानों के लिए परिसर में अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है ताकि बिना अनुमति के दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके। जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, CCTV कैमरे लगाने का मकसद एच, एच-1 और एक्स श्रेणी दवाओं की बिक्री पर नजर रखना है। इन दवाओं का इस्तेमाल नशा करने वाले ड्रग्स के तौर पर भी करते हैं।

दिल्ली सरकार की ओर से जारी 18 अगस्त के आदेश में कहा गया है कि 29 जुलाई को नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) और दक्षिणी जिले के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस उपाय को मंजूरी दी गई।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दोहरे इस्तेमाल वाली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए दवा दुकानों में निगरानी कैमरे लगाने जरूरी हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को एक महीने तक सुरक्षित रखने को भी कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दक्षिणी दिल्ली के सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों को पुलिस और औषधि निरीक्षकों की मदद लेकर अपने क्षेत्रों में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यानी अब दिल्ली पुलिस के जवान और ड्रग इंस्पेक्टर कभी भी मेडिकल स्टोर पर जांच कर सकते हैं कि उसने सीसीटीवी लगाया है या नहीं…

दरअसल, अक्सर मेडिकल स्टोर बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन दवाओं की बिक्री कर देते हैं। इसका फायदा ड्रग्ग एडिक्ट और नशा करने वाले करते हैं। ऐसे में नशे पर अंकुश के लिए भी यह फैसला किया गया है। जारी आदेश के दायरे में दक्षिणी दिल्ली के सभी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट शॉप, फार्मेसी काउंटर और स्टॉक रूम होंगे। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज किए जाने की बात कही गई है।