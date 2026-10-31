'डोमेस्टिक हेल्प' की सेवा देने वाली एजेंसियों के लिए दिल्ली सरकार ने जरूरी किया एक काम, वर्ना लगेगा 50 हजार का जुर्माना
हाई कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश भी दिया था कि वह दिल्ली में निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले घरेलू कामगारों के शोषण को रोके। अदालत ने बताया घरेलू कामगार का अर्थ है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति, जो किसी निजी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से घरेलू काम में लगा हो।
दिल्ली सरकार ने घरेलू कामगार (डोमेस्टिक हेल्प) उपलब्ध कराने वाली सभी प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए सरकारी पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है और इस ऐसा नहीं करने वालों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का नियम बनाया है। श्रम विभाग ने इस बारे में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए बताया गया कि डोमेस्टिक हेल्प उपलब्ध कराने वाली हर निजी प्लेसमेंट एजेंसी को 'ई-डिस्ट्रिक्ट' पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा और उन्हें 15 दिनों के भीतर लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
इसके साथ ही सरकार ने घरेलू कामगारों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं को भी सलाह दी है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि कामगार पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से ही आए हों। नोटिस में कहा गया है कि काम पर रखने से पहले एजेंसी का पंजीकरण और लाइसेंस जांचना, और कामगारों का पुलिस सत्यापन कराना बहुत जरूरी है।
कानूनी कार्रवाई से बचने SOP का पालन करने को कहा
इस बारे में सभी निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए जारी नोटिस में उनसे अनुरोध किया गया है कि वे तुरंत अपना पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त कर लें और इनके बिना काम न करें। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एजेंसियों को मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का पालन करने के लिए भी कहा गया है। नोटिस के अनुसार, निजी प्लेसमेंट एजेंसी का मतलब ऐसे व्यक्तियों या संगठनों से है (सरकारी एजेंसियों को छोड़कर), जो घरों में काम करने के लिए घरेलू कामगार उपलब्ध कराते हैं।
एजेंसियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य, वर्ना लगेगा 50 हजार का जुर्माना
इस आदेश में घरेलू कामगारों के लिए काम की शर्तों और उन्हें काम पर रखने के तरीकों के बारे में बताया गया है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि घरेलू कामगारों को भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। साथ ही इस आदेश में एजेंसियों के लिए पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है और पंजीकरण न कराने वालों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
दोनों पक्षों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी
सरकारी नोटिस में बताया गया है कि पंजीकरण आवेदन देने के लिए घरेलू कामगार और नियोक्ता (काम पर रखने वाले व्यक्ति), दोनों को पुलिस सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) कराना अनिवार्य होगा। इस बारे में जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है, '25 सितंबर 2014 के कार्यकारी आदेश के प्रावधानों का पालन न करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना (जिसे भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूला जा सकता है) लगाया जाएगा, साथ ही एजेंसी का पंजीकरण और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।'
दिल्ली HC ने 2014 में जारी किया था आदेश
इस नोटिस में जिस कार्यकारी आदेश का जिक्र किया गया है, उसे दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार श्रम विभाग ने निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को विनियमित (रेगुलेट) करने के लिए 2014 में यह कार्यकारी आदेश जारी किया था।
अदालत ने सरकार को यह निर्देश भी दिया था कि वह दिल्ली में निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले घरेलू कामगारों के शोषण को रोके। कार्यकारी आदेश के अनुसार, घरेलू कामगार का अर्थ है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति, जो किसी निजी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से घरेलू काम में लगा हो।
इसके अलावा, यह आदेश चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) और दिल्ली महिला आयोग (DCW) को महिलाओं और बच्चों को घरेलू सहायकों के रूप में काम पर रखने से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार भी देता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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