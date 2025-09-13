दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा कार्ड का रजिस्ट्रेशन अगले माह से, क्या-क्या करना होगा
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को भाई दूज के तोहफे के रूप में अक्टूबर के मध्य से पिंक कार्ड के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर सकती है। मुफ्त बस यात्रा करने के लिए यह कार्ड जरूरी होगा। एक अधिकारी ने बताया कि यह पिंक कार्ड आजीवन वैध होगा। इससे महिलाओं के लिए बिना किसी प्रतिबंध के कभी भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना आसान हो जाएगा।
वरिष्ठ परिवहन अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि नई पहल की तारीख और प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय आगामी बैठक में लिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि नई पहल के तहत पुरानी कागज आधारित टिकट प्रणाली की जगह 'सहेली स्मार्ट कार्ड' शुरू किया जाएगा। यह एक स्थायी व्यक्तिगत यात्रा पास होगा जिससे महिला यात्री दिल्ली सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
रोजाना कागज के टिकटों की जरूरत खत्म
उन्होंने बताया कि कार्ड का पंजीकरण अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है। इससे दिल्ली की बेटियों और बहनों को मुफ्त यात्रा का लाभ मिल सकेगा। यह कार्ड सार्वजनिक परिवहन को और भी सुरक्षित बनाएगा। इससे रोजाना कागज के टिकटों की जरूरत खत्म हो जाएगी और उनकी जगह एक सुरक्षित और परेशानी मुक्त स्मार्ट कार्ड उपलब्ध होगा।
रिचार्ज और टॉप-अप सुविधा भी
यह स्मार्ट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) ढांचे के तहत जारी किया जाएगा। नया स्मार्ट कार्ड केवल डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति देगा। साथ ही अन्य परिवहन साधनों पर उपयोग के लिए रिचार्ज और टॉप-अप सुविधा भी प्रदान करेगा।
क्या-क्या करना होगा
अधिकारी ने कहा कि कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदकों को दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए। उनकी आयु 12 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उनके पास पते का वैध प्रमाण होना चाहिए। उन्हें डीटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। एक सहभागी बैंक का चयन करना होगा और चुनी गई बैंक शाखा में पूर्ण केवाईसी सत्यापन पूरा करना होगा।
केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक कार्ड को पंजीकृत पते पर भेज देगा। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिल्ली में निवास का प्रमाण, पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और बैंक-विशिष्ट केवाईसी मानदंडों के अनुसार अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
बैंक से जारी होगा कार्ड
दिल्ली सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भेजे अपने पत्र में इन कार्डों को जारी करने में सुविधा के लिए ईओआई आमंत्रित किए हैं। अधिकारी ने आगे स्पष्ट किया कि सरकार मुफ्त यात्रा लाभ के लिए यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लेगी, लेकिन जारीकर्ता बैंक अपनी नीतियों के अनुसार कार्ड जारी करने या रखरखाव के लिए मामूली शुल्क लगा सकते हैं। कार्ड खो जाने की स्थिति में उपयोगकर्ताओं को इसकी सूचना जारीकर्ता बैंक को देनी होगी, जो अपनी शर्तों के अनुसार एक नया कार्ड उपलब्ध करा सकता है।
उपयोग से पहले एक्टिव करना होगा
उपयोग से पहले कार्ड को डीटीसी के स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस) के माध्यम से एक्टिव करना होगा। हालांकि टॉप-अप के बाद कार्ड का उपयोग अन्य परिवहन प्रणालियों में भी किया जा सकता है, लेकिन इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा लाभ केवल डीटीसी और क्लस्टर बसों तक ही सीमित है।
अधिकारी ने आगे कहा कि डीटीसी द्वारा सीधे कोई कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण पूरी तरह से डीटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा और कार्ड चयनित बैंक द्वारा पूर्ण केवाईसी सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे।