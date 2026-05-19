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काम की बात: देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियों की जिम्मेदारी लेगी दिल्ली सरकार, CM ने की 'कलेक्शन सेंटर्स' बनाने की घोषणा; जानिए मकसद

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अमित झा, नई दिल्ली
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इस बारे में जानकारी देते हुए 'मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अच्छे विचार को जब जनता का साथ मिलता है तो वह आंदोलन बन जाता है। हमारी आस्था का सम्मान और दिल्ली की सफाई, दोनों हमारी जिम्मेदारी हैं।

देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियों की जिम्मेदारी लेगी दिल्ली सरकार, CM ने की 'कलेक्शन सेंटर्स' बनाने की घोषणा; जानिए मकसद

मूर्ति पूजन करने वाले घरों में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है, जब भगवान या देवी-देवता की कोई मूर्ति खंडित होने की वजह से, या फिर उनकी कोई तस्वीर फट जाने की वजह से, या पुरानी होने की वजह से या किसी अन्य वजह से वह पूजन के योग्य नहीं रह जाती है, ऐसे में उसकी सम्माजनक विदाई करना एक बड़ी समस्या बन जाता है। लोगों की इसी समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मंगलवार को राजधानी में एक विशेष जनभागीदारी अभियान शुरू करने की घोषणा की।

सीएम का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य घरों में पूजी जाने वाली और खंडित हो चुकी देवी-देवताओं की मूर्तियों का सम्मानजनक संग्रह करना और फिर उनका पर्यावरण-अनुकूल तरीके से रीसाइक्लिंग करना है। साथ ही इस योजना को पूरी तरह नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कर दिल्लीवासियों से रचनात्मक सुझाव भी मांगे हैं, ताकि जनभागीदारी से इस योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद आस्था के सम्मान के साथ पर्यावरण की सुरक्षा करना है।

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सीएम गुप्ता ने वीडियो शेयर कर दी जानकारी

इस बारे में सोशल मीडिया पर शेयर किए एक वीडियो में मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार दिल्ली में खंडित (पुरानी) मूर्तियों के सम्मानजनक विसर्जन और रीसाइक्लिंग के लिए समर्पित ‘कलेक्शन सेंटर्स’ स्थापित करने जा रही है। अपने वीडियो में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'वर्षों तक जिन मूर्तियों को लोग अपने घरों में भगवान के रूप में पूजते हैं, उनके खंडित हो जाने के बाद अक्सर उन्हें पीपल के पेड़ों के नीचे, नदी किनारे, पार्कों या सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। यह न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। दिल्ली सरकार ऐसे समर्पित कलेक्शन सेंटर स्थापित करेगी, जहां नागरिक अपनी खंडित मूर्तियों को सम्मानपूर्वक जमा कर सकेंगे। बाद में इन मूर्तियों को वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से रीसायकल कर उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाएगा।'

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'आस्था के सम्मान के साथ पर्यावरण की सुरक्षा है उद्देश्य'

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 'हमारी कोशिशहै कि आस्था का सम्मान भी बना रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। यह पहल केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जनभागीदारी का आंदोलन बनेगी। दिल्ली सरकार इस विषय पर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है और नागरिकों से सुझाव आमंत्रित कर रही है।' इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने सीधे जनता के सामने तीन मुख्य सवाल रखे हैं और नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर लोगों से उनके विचार, कलेक्शन सेंटर्स कहां-कहां बनाए जाने चाहिए (जैसे- अपने वार्ड, मार्केट या कॉलोनी का सुझाव दें) और इस व्यवस्था को और बेहतर और गरिमापूर्ण बनाने के लिए हम और क्या किया जा सकता है, जैसे सवाल पूछे हैं।

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सीएम ने मांगे जनता से सुझाव, कमेंट में बताने को कहा

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 'एक अच्छे विचार को जब जनता का साथ मिलता है तो वह आंदोलन बन जाता है। हमारी आस्था का सम्मान और दिल्ली की सफाई, दोनों हमारी जिम्मेदारी हैं। आप अपने सुझाव मुझे सोशल मीडिया पर कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों के आधार पर ही दिल्ली सरकार एक विस्तृत और फूलप्रूफ योजना तैयार करेगी।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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