काम की बात: देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियों की जिम्मेदारी लेगी दिल्ली सरकार, CM ने की 'कलेक्शन सेंटर्स' बनाने की घोषणा; जानिए मकसद
इस बारे में जानकारी देते हुए 'मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अच्छे विचार को जब जनता का साथ मिलता है तो वह आंदोलन बन जाता है। हमारी आस्था का सम्मान और दिल्ली की सफाई, दोनों हमारी जिम्मेदारी हैं।
मूर्ति पूजन करने वाले घरों में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है, जब भगवान या देवी-देवता की कोई मूर्ति खंडित होने की वजह से, या फिर उनकी कोई तस्वीर फट जाने की वजह से, या पुरानी होने की वजह से या किसी अन्य वजह से वह पूजन के योग्य नहीं रह जाती है, ऐसे में उसकी सम्माजनक विदाई करना एक बड़ी समस्या बन जाता है। लोगों की इसी समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मंगलवार को राजधानी में एक विशेष जनभागीदारी अभियान शुरू करने की घोषणा की।
सीएम का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य घरों में पूजी जाने वाली और खंडित हो चुकी देवी-देवताओं की मूर्तियों का सम्मानजनक संग्रह करना और फिर उनका पर्यावरण-अनुकूल तरीके से रीसाइक्लिंग करना है। साथ ही इस योजना को पूरी तरह नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कर दिल्लीवासियों से रचनात्मक सुझाव भी मांगे हैं, ताकि जनभागीदारी से इस योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद आस्था के सम्मान के साथ पर्यावरण की सुरक्षा करना है।
सीएम गुप्ता ने वीडियो शेयर कर दी जानकारी
इस बारे में सोशल मीडिया पर शेयर किए एक वीडियो में मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार दिल्ली में खंडित (पुरानी) मूर्तियों के सम्मानजनक विसर्जन और रीसाइक्लिंग के लिए समर्पित ‘कलेक्शन सेंटर्स’ स्थापित करने जा रही है। अपने वीडियो में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'वर्षों तक जिन मूर्तियों को लोग अपने घरों में भगवान के रूप में पूजते हैं, उनके खंडित हो जाने के बाद अक्सर उन्हें पीपल के पेड़ों के नीचे, नदी किनारे, पार्कों या सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। यह न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। दिल्ली सरकार ऐसे समर्पित कलेक्शन सेंटर स्थापित करेगी, जहां नागरिक अपनी खंडित मूर्तियों को सम्मानपूर्वक जमा कर सकेंगे। बाद में इन मूर्तियों को वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से रीसायकल कर उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाएगा।'
'आस्था के सम्मान के साथ पर्यावरण की सुरक्षा है उद्देश्य'
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 'हमारी कोशिशहै कि आस्था का सम्मान भी बना रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। यह पहल केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जनभागीदारी का आंदोलन बनेगी। दिल्ली सरकार इस विषय पर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है और नागरिकों से सुझाव आमंत्रित कर रही है।' इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने सीधे जनता के सामने तीन मुख्य सवाल रखे हैं और नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर लोगों से उनके विचार, कलेक्शन सेंटर्स कहां-कहां बनाए जाने चाहिए (जैसे- अपने वार्ड, मार्केट या कॉलोनी का सुझाव दें) और इस व्यवस्था को और बेहतर और गरिमापूर्ण बनाने के लिए हम और क्या किया जा सकता है, जैसे सवाल पूछे हैं।
सीएम ने मांगे जनता से सुझाव, कमेंट में बताने को कहा
इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 'एक अच्छे विचार को जब जनता का साथ मिलता है तो वह आंदोलन बन जाता है। हमारी आस्था का सम्मान और दिल्ली की सफाई, दोनों हमारी जिम्मेदारी हैं। आप अपने सुझाव मुझे सोशल मीडिया पर कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों के आधार पर ही दिल्ली सरकार एक विस्तृत और फूलप्रूफ योजना तैयार करेगी।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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