दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, पानी बिल पर 'माफी योजना' की शुरुआत; क्या शर्तें

दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। रेखा गुप्ता सरकार ने पानी बिल पर 'माफी योजना' की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड की बकाया बिल माफी योजना को लॉन्च किया है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली में पानी के ज्यादा बिल आने से लोग परेशान थे। उसका एक कारण जल बोर्ड का भारी ब्याज है। ब्याज पर ब्याज लगकर वह साल का लगभग 80 फीसदी ब्याज हो जाता था। लोग इसके लिए माफी योजना का इंतजार कर रहे थे।

आम लोगों को बड़ा फायदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार बनने के बाद उन्होंने 'माफी योजना' को जल्द लाने के निर्देश दिए। पुराना सॉफ्टवेर बदलने के कारण इसमें समय लगा। इस योजना से जल बोर्ड को हजारों करोड़ का नुकसान होगा लेकिन आम लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। दिल्ली जल बोर्ड को कर्ज से निकालकर मुनाफे की ओर ले जाने का काम राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा।

कनेक्शन लेने पर भारी छूट इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अवैध कनेक्शन लेने वाले यदि वैध कनेक्शन लेंगे तो उन्हें लगभग 96 फीसदी तक की छूट मिलेगी। दिल्ली में पानी कनेक्शन वाले 29 लाख ग्राहक हैं।

31 जनवरी तक सौ फीसदी छूट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व की आम आदमी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग लाखों रुपये का बिल लेकर आते थे। उन्हें केवल आश्वासन दिया जाता था। पिछली सरकार ने जो काम 10 साल में नहीं किया उसे भाजपा सरकार ने 7 माह में पूरा कर दिया है। घरेलू कनेक्शन वालों को 31 जनवरी तक सौ फीसदी छूट देरी शुल्क पर मिलेगी। इसके बाद एक फरवरी से 31 मार्च तक 70 फीसदी छूट देरी शुल्क पर दी जाएगी। यह रकम लगभग 11 हजार करोड़ है।

घरेलू कनेक्शन 25,000 की जगह 1000 में CM रेखा गुप्ता ने कहा कि पानी बिल का भुगतान करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। देरी से जमा करने वालों को दो फीसदी ब्याज देना होगा। अभी यह ब्याज 5 फीसदी है। हजारों कनेक्शन अवैध रूप से चल रहे हैं। सरकार वैध कनेक्शन को प्रोत्साहित कर रही है। अब घरेलू कनेक्शन 25,000 की जगह 1000 में दिया जाएगा। अन्य कनेक्शनों को 61 हजार की जगह 5000 में दिया जाएगा।