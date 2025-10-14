Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi govt launches water bill amnesty scheme ahead of diwali

दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, पानी बिल पर 'माफी योजना' की शुरुआत; क्या शर्तें

दिवाली से दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने पानी बिल पर 'माफी योजना' की शुरुआत कर दी है। साथ ही कनेक्शन लेने वालों को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया है। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 03:09 PM
share Share
Follow Us on
दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, पानी बिल पर 'माफी योजना' की शुरुआत; क्या शर्तें

दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। रेखा गुप्ता सरकार ने पानी बिल पर 'माफी योजना' की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड की बकाया बिल माफी योजना को लॉन्च किया है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली में पानी के ज्यादा बिल आने से लोग परेशान थे। उसका एक कारण जल बोर्ड का भारी ब्याज है। ब्याज पर ब्याज लगकर वह साल का लगभग 80 फीसदी ब्याज हो जाता था। लोग इसके लिए माफी योजना का इंतजार कर रहे थे।

आम लोगों को बड़ा फायदा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार बनने के बाद उन्होंने 'माफी योजना' को जल्द लाने के निर्देश दिए। पुराना सॉफ्टवेर बदलने के कारण इसमें समय लगा। इस योजना से जल बोर्ड को हजारों करोड़ का नुकसान होगा लेकिन आम लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। दिल्ली जल बोर्ड को कर्ज से निकालकर मुनाफे की ओर ले जाने का काम राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा।

कनेक्शन लेने पर भारी छूट

इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अवैध कनेक्शन लेने वाले यदि वैध कनेक्शन लेंगे तो उन्हें लगभग 96 फीसदी तक की छूट मिलेगी। दिल्ली में पानी कनेक्शन वाले 29 लाख ग्राहक हैं।

31 जनवरी तक सौ फीसदी छूट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व की आम आदमी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग लाखों रुपये का बिल लेकर आते थे। उन्हें केवल आश्वासन दिया जाता था। पिछली सरकार ने जो काम 10 साल में नहीं किया उसे भाजपा सरकार ने 7 माह में पूरा कर दिया है। घरेलू कनेक्शन वालों को 31 जनवरी तक सौ फीसदी छूट देरी शुल्क पर मिलेगी। इसके बाद एक फरवरी से 31 मार्च तक 70 फीसदी छूट देरी शुल्क पर दी जाएगी। यह रकम लगभग 11 हजार करोड़ है।

घरेलू कनेक्शन 25,000 की जगह 1000 में

CM रेखा गुप्ता ने कहा कि पानी बिल का भुगतान करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। देरी से जमा करने वालों को दो फीसदी ब्याज देना होगा। अभी यह ब्याज 5 फीसदी है। हजारों कनेक्शन अवैध रूप से चल रहे हैं। सरकार वैध कनेक्शन को प्रोत्साहित कर रही है। अब घरेलू कनेक्शन 25,000 की जगह 1000 में दिया जाएगा। अन्य कनेक्शनों को 61 हजार की जगह 5000 में दिया जाएगा।

पिछली AAP सरकार पर हमला

सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली AAP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली जल बोर्ड को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने सॉफ्टवेर अपडेट नहीं किया। उन्होंने नए कनेक्शन नहीं दिए। जल विभाग ने इसे अपडेट किया है। अब यह बेहतर तरीके से काम करेगा। आज आधी दिल्ली बिना पानी की पाइपलाइन और अवैध कनेक्शन पर चल रही है। भाजपा सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को आर्थिक ताकत दी है। इससे काम तेज हुआ है। दिल्ली में अब हर दो विधानसभा पर जल बोर्ड का एक दफ्तर होगा ताकि बेहतर काम हो सके।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।