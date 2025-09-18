Delhi govt launches three educational programmes at Namo Vidya Utsav दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 3 नए शैक्षिक कार्यक्रम शुरू, CM रेखा गुप्ता का शिक्षकों से क्या आग्रह, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 3 नए शैक्षिक कार्यक्रम शुरू, CM रेखा गुप्ता का शिक्षकों से क्या आग्रह

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को सरकारी स्कूलों के लिए तीन नए शैक्षिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित 'नमो विद्या उत्सव' के ये कार्यक्रम शुरू किए गए। सीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य सरकारी और निजी स्कूलों के बीच के अंतर को दूर करना है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 08:24 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को सरकारी स्कूलों के लिए तीन नए शैक्षिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित 'नमो विद्या उत्सव' के ये कार्यक्रम शुरू किए गए। सीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य सरकारी और निजी स्कूलों के बीच के अंतर को दूर करना है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तीन शैक्षिक कार्यक्रमों- न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम एंड विजन (NEEEV), साइंस ऑफ लिविंग और राष्ट्रनीति का शुभारंभ सरकारी और निजी स्कूलों के बीच के अंतर को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। 'नमो विद्या उत्सव' के दौरान उद्घाटन समारोह में सीएम गुप्ता ने शिक्षकों से कक्षाओं में अधिक ऊर्जा और नवाचार लाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद जिम्मेदारियों के बोझ तले हम धीमे पड़ सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि शिक्षक अपनी ऊर्जा को बरकरार रखें। कहा कि आपकी योग्यताएं निजी स्कूल के शिक्षकों से कम नहीं हैं। बस ऊर्जा का फर्क है।

सीएम गुप्ता ने छात्रों को सीनियर क्लासों में बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को 9वीं और 11वीं में निकाल दिया जाए तो परिणाम बेहतर नहीं होंगे। इसके बजाय उन्हें प्रोत्साहित और सहयोग किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों के पीछे के दृष्टिकोण को समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'राष्ट्रनीति' जिम्मेदार और सभ्य नागरिक बनाने में मदद करेगी, जबकि NEEEV छात्रों को रोजगार सृजनकर्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ीं मुख्यमंत्री ने कहा कि एक फ्लाईओवर कम बनाया जा सकता है, लेकिन स्कूलों में सुधार जरूरी है। शिक्षकों की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक बच्चा अपने माता-पिता से ज्यादा अपने शिक्षक को हीरो मानता है। जिन बच्चों के साथ आप काम करते हैं, वे महंगी ट्यूशन फीस नहीं भर सकते। वे आप पर निर्भर हैं।

कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 'सेवा पखवाड़ा' अभियान का शुभारंभ शिक्षकों के सामने हुआ, क्योंकि वे इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रमुख हितधारक हैं।उन्होंने कहा कि जो बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल आते हैं, वे मेरे लिए सिर्फ़ छात्र नहीं हैं, बल्कि वे भविष्य के प्रधानमंत्री, विद्वान, वैज्ञानिक, डॉक्टर और शिक्षक हैं।