दिल्ली सरकार ने स्कलों में शुरू किया जांच अभियान; किन बातों की पड़ताल, कब तक मुहिम?
संक्षेप: दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में एक खास जांच-पड़ताल अभियान शुरू किया है। इस जांच अभियान में किन बातों की पड़ताल की जाएगी। यह जांच अभियान कब तक चलेगा? विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
Mon, 17 Nov 2025 06:42 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में 2026 तक एक खास निरीक्षण अभियान चलाया है। इसके पीछे की वजहों के बारे में बताया गया है कि यह निरीक्षण अभियान सरकारी स्कूलों में सीखने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। यह अभियान फरवरी 2026 तक चलेगा। इसके तहत कक्षाओं, शिक्षण पद्धतियों और छात्रों की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हफ्ते में तीन बार स्कूलों का निरीक्षण करें ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि आदेशों और उठाए गए कदमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो। साथ ही स्कूलों में पठन पाठन की कमियों की जल्द पहचान की जा सके।
