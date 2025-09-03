दिल्ली सरकार के इस विभाग के कर्मचारियों की बायोमेट्रिक लगेगी हाजिरी, भर्ती का भी ऐलान

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, दिल्ली के श्रम विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरे जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही विभागीय कर्मचारियों की हाजिरी अब बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज करने को कहा गया है।

दिल्ली के श्रम विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरे जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही विभागीय कर्मचारियों की हाजिरी अब बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज करने को कहा गया है। समय पर रिपोर्ट नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रम विभाग में खाली पड़े सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। आधिकारिक बयान के अनुसार, आगामी 17 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्वकर्मा दिवस की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। यह दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के भी साथ ही पड़ता है।

दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बैठक के दौरान श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रमिकों के अधिकारों की मजबूती और संवेदनशीलता के साथ रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना विभाग की पहली जिम्मेदारी है।

अधिकारिक बयान के मुताबिक, उन्होंने निर्देश दिया कि विभागीय कर्मचारियों की हाजिरी अब बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी। साथ ही समय पर रिपोर्ट नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।