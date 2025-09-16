दिल्ली में कुत्तों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन, खाना खिलाने से लेकर नसबंदी तक नए नियम लागू

ये दिशानिर्देश किसके तहत तैयार किए गए हैं। ये दिशानिर्देश पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 और आवारा कुत्तों के प्रबंधन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

दिल्ली शहरी विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, शहर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन से जुड़े नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कुत्तों को खाना खिलाने वाली जगहों, मालिकों से अपने पालतू कुत्तों के बारे में जानकारी साझा करने, कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी से जुड़े नियम, पागल कुत्तों के साथ क्या करना है, कुत्ता अगर मर जाएगा तो क्या करना है, जैसी तमाम बातों को समझाया गया गया है।

कुत्तों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन पालतू जानवरों के मालिकों को अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यहां एक शर्त दी गई है कि कुत्ते की उम्र तीन महीने से अधिक होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन को सालभर के अंदर रिन्यू कराना चाहिए। इसे रेबीज टीकाकरण रिकॉर्ड से जोड़ा जाना चाहिए। मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पालतू जानवरों के बारे में पूरी जानकारी साझा करेंगे। इसमें नस्ल, उसका लिंग और टीकाकरण से जुड़ी पूरी जानकारी शामिल होगी। बयान में कहा गया है कि भारतीय नस्लों के कुत्तों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट दी गई है। उनकी नसबंदी और पहला टीकाकरण बताए गए निर्धारित केंद्रों पर फ्री में किया जाएगा।

आवारा कुत्तों को दूसरी जगह नहीं भेजा जाएगा किसी भी आवारा कुत्ते को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जाएगा। न ही उन्हें मारा जाना चाहिए। आवारा कुत्तों के लिए भोजन देने की जगह को बच्चों और बुजुर्गों समेत अन्य नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर करना चाहिए। भोजन स्थलों पर साफ़-सफ़ाई बनाए रखी जानी चाहिए और बचे हुए भोजन का उचित तरीके से निपटान किया जाना चाहिए। साइनबोर्ड की मदद से ठीक से बताना चाहिए कि भोजन रखने वाली जगह कहां हैं। अन्य स्थलों पर भोजन देना बैन है।

आवारा और पागल कुत्तों के लिये क्या नियम? आक्रामक या पागल कुत्तों से निपटने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। इसमें जोर देकर कहा गया है कि ऐसे जानवरों को सुरक्षित रूप से पकड़ा जाना चाहिए और निगरानी में रखा जाना चाहिए। पागल कुत्तों को उनकी मौत होने तक अलग रखा जाना चाहिए। मरने के बाद इन कुत्तों को वैज्ञानिक तरीके से दफनाना या खत्म किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सामान्य स्वभाव वाले कुत्तों का बंध्याकरण, टीकाकरण और उसी स्थान पर छोड़ा जाना चाहिए जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था।

किसके तहत बने नियम, कौन संभालेगा जिम्मेदारी अब समझिए कि ये दिशानिर्देश किसके तहत तैयार किए गए हैं। ये दिशानिर्देश पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 और आवारा कुत्तों के प्रबंधन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं। नए ढांचे के तहत, इस कार्यक्रम को पूरा करने और देखरेख की ज़िम्मेदारी दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली छावनी बोर्ड (DCB) पर है।