पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च, इससे DTC बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं
संक्षेप: दिल्ली में महिलाएं 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' के जरिए दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने रविवार को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की लॉन्चिंग की।
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को मुफ्त यात्रा के लिए रविवार को 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' लॉन्च कर दिया। इस विशेष पहल का मकसद दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देना है। इस योजना के तहत 12 साल से अधिक उम्र की बेटियां, बहनें और माताएं दिल्ली भर में मुफ्त यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा- दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' शुरू किया है। अब 12 साल से अधिक उम्र की बेटियां, बहनें और माताएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर की सुविधा का लाभ उठा सकेंगी। यह पहल दिल्ली में महिलाओं के लिए यात्रा को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बता दें कि पिछली सरकार ने दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की थी। यह योजना 29 अक्टूबर, 2019 को शुरू हुई थी। योजना शुरू किए जाने के बाद महिलाएं बस कंडक्टर से 'पिंक टिकट' लेकर मुफ्त सफर करती थीं। रेखा गुप्ता सरकार ने भी महिलाओं की मुफ्त यात्रा को जारी रखते हुए इसके लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' लाने की बात कही थी। इसे अब लॉन्च कर दिया गया है।
इस बीच कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के क्लाउड सीडिंग प्रयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि एक या दो दिन के लिए सीमित क्षेत्र में मामूली सुधार होना एक क्रूर मजाक है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्लाउड सीडिंग पर 34 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं।