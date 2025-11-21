दिल्ली में प्रदूषण से निपटने और सख्त प्रावधान, इन नियमों को तोड़ने पर देना होगा 5 लाख तक का जुर्माना

संक्षेप: सड़क या अन्य निर्माण गतिविधि के दौरान निकलने वाली धूल PM2.5 पॉल्यूशन का एक बड़ा सोर्स बनी हुई है। इस बारे में जारी बयान में सिरसा ने कहा, 'बढ़ते PM2.5 लेवल से निपटने और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए धूल प्रदूषण को उसके सोर्स पर ही कम करना जरूरी है।'

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के मकसद से राज्य सरकार ने 'विंटर एक्शन प्लान' को तेज करते हुए धूल फैलाने से जुड़ी गाइडलाइंस को और सख्त कर दिया है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का कठोर निर्देश दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी शुक्रवार को सभी सड़क खोदने या काटने और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) की धूल कम करने की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा।

विंटर एक्शन प्लान के तहत DPCC ने शहर में निगरानी व्यवस्था को और तेज कर दिया है, और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए पूरे शहर में लगभग 2,000 एनफोर्समेंट स्टाफ तैनात किया है। जो कि धूल प्रदूषण फैलाने वाली कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन साइट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और नियम तोड़ने पर अब तक 50 से ज़्यादा ऐसी साइट्स को बंद कर दिया गया है। सिरसा ने कहा कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए तक का पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना वसूलने के लिए कहा गया है।

दरअसल सड़क को खोदने या काटने और अन्य निर्माण गतिविधियों से निकलने वाली धूल PM2.5 पॉल्यूशन का एक बड़ा सोर्स बनी हुई है, जिसके चलते उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना किसी समझौते के इसे कम करने के उपायों का सख्ती से पालन करना है। इस बारे में जारी बयान में सिरसा ने कहा, 'बढ़ते PM2.5 लेवल से निपटने और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए धूल प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही कम करना जरूरी है।'

DPCC की गाइडलाइंस के अनुसार, 18 मीटर से ज्यादा चौड़ी जगहों पर 2 मीटर ऊंचे डस्ट बैरियर लगाना, ढीली मिट्टी और मलबे को ढकना, स्टोर किए गए सामान के लिए ग्रीन नेट या तिरपाल का इस्तेमाल करना, ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को ढककर रखना, कंस्ट्रक्शन का कचरा सिर्फ तय जगहों पर ही स्टोर करना और कच्ची जगहों पर रेगुलर पानी छिड़कना जरूरी है। साथ ही नियमों के तहत श्रमिकों के लिए डस्ट मास्क, रेस्टोरेशन टाइमलाइन और डायवर्जन पर साफ साइन बोर्ड और सामान ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ़ PUC-सर्टिफाइड गाड़ियों का इस्तेमाल भी जरूरी है।

इसके साथ ही सिरसा ने सभी काम करने वाली एजेंसियों और ठेकेदारों से गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने की अपील की और यह भी कहा कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई जाएगी। आगे उन्होंने कहा, 'हमारी टीमें सभी साइटों पर एक्टिव रूप से नजर रख रही हैं, और किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर तुरंत पेनल्टी लगेगी। हम सड़क के काम में शामिल हर जिम्मेदार से पूरे सहयोग की उम्मीद करते हैं।'

इस बीच, मंत्री ने नागरिकों से खुले में आग जलाने या धूल से होने वाली परेशानी या किसी भी तरह के नियम के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की भी अपील की ताकि तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने में लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है।

प्रदूषण रोकने के लिए किए गए बड़े उपायों के तहत सरकार 305 कम्युनिटी किचन चला रही है, जिससे 5,000 से ज्यादा मजदूरों और ट्रक ड्राइवरों समेत अन्य लोगों को पका हुआ खाना मिल रहा है, ताकि प्रोजेक्ट साइट्स पर बायोमास जलने से रोका जा सके। इसके अलावा शहर में धूल का स्तर कम करने के लिए रोजाना औसतन 3,000 किलोमीटर सड़कों की मैकेनिकल सफाई की जा रही है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाले अंतर्राज्यीय ट्रकों को दिल्ली सीमा पर रोका जा रहा है।