सेहत को लेकर PM मोदी की सलाह के बाद दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी, करना होगा ये काम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 जून को 'मन की बात' संबोधन में सेहत को लेकर की गई अपील के बाद दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे बच्चों को हेल्दी और अनहेल्दी फूड के नफा-नुकसान के बारे में जागरूक करें। स्कूलों को 20 सितंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने को कहा गया है।

दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों को प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी फूड और खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। पिछले हफ्ते जारी एक सर्कुलर में शिक्षा निदेशालय ने प्रोसेस्ड फूड के फायदे और नुकसान के बारे में बच्चों को जागरूक करने के महत्व पर जोर दिया। सर्कुलर में यह चेतावनी भी दी गई है कि चीनी, नमक और वसा से भरपूर खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन सेहत के लिए खतरा पैदा करता है।

यह सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 जून को अपने 'मन की बात' संबोधन में की गई अपील के बाद जारी की गई है। पीएम ने अपने संबोधन में मोटापे से निपटने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जीवनशैली में बदलाव के रूप में तेल और अनहेल्दी फूड का सेवन कम करने का आह्वान किया था।

खाद्य पदार्थों में मिलावट से जुड़ी चिंताओं की ओर इशारा करते हुए सर्कुलर में कहा गया है कि छात्रों को 'बैगलेस डेज' के दौरान खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के बारे में जानने के साथ-साथ बाजार में उपलब्ध प्रोसेस्ड फूड आइटम को तैयार करने की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलना चाहिए।

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि बच्चों को फूड प्रोसेसिंग के वैज्ञानिक सिद्धांतों, इसके नवाचारों और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के बारे में शिक्षित करने से उन्हें विकल्प चुनने, मिथकों को दूर करने और खाद्य प्रौद्योगिकी एवं पोषण से संबंधित करियर में रुचि पैदा करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा स्कूलों को पोषण जागरूकता संबंधी सीबीएसई की पहलों के साथ अपनी गतिविधियों को जोड़ने के लिए कहा गया है। शिक्षा निदेशालय ने जोर देकर कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तेल की खपत में 10 प्रतिशत की कमी की सिफारिश करने वाली एक सलाह पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित की जा चुकी है।