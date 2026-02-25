Hindustan Hindi News
दिल्ली सरकार की पहल; अस्पतालों के पास खुलेंगी 40 नई अटल कैंटीन, ₹5 में मिलेगा भोजन

Feb 25, 2026 09:28 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार मरीजों और उनके तीमारदारों की सुविधा के लिए अस्पतालों के पास 40 नई अटल कैंटीन खोलने जा रही है। ये कैंटीन अब सुबह 10 से रात 10 बजे तक लगातार 12 घंटे खुली रहेंगी। इनमें मात्र 5 रुपये में पौष्टिक थाली मिलेगी।

दिल्ली सरकार ने मरीजों के तीमारदारों और जरूरतमंदों की सुविधा के लिए अस्पतालों के पास 40 नई अटल कैंटीन खोलने का फैसला किया है। अब ये कैंटीन सुबह 10 से रात 10 बजे तक पूरे 12 घंटे खुली रहेंगी ताकि अस्पताल आने वाले लोगों को किसी भी समय भोजन मिल सके। मौजूदा वक्त में दिल्ली में 71 ऐसी कैंटीन चल रही हैं जिन्हें मार्च के अंत तक बढ़ाकर 100 करने का लक्ष्य है। इन कैंटीनों में मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन जैसे रोटी, चावल, सब्जी और अचार मिलता है।

अस्पतालों के पास 40 नई अटल कैंटीन खोलने का प्लान

एक अधिकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार मरीजों और उनके मददगारों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के पास लगभग 40 नई अटल कैंटीन खोलने की योजना बना रही है। इन कैंटीनों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कर दिया जाएगा।

लगातार 12 घंटे खुली रहेंगी

अधिकारी ने बताया कि अभी अटल कैंटीन दो समय पर चलती हैं। दोपहर का खाना सुबह 11.30 से दोपहर 2.00 बजे तक मिलता है और रात का खाना शाम 6.30 से रात 9.00 बजे तक मिलता है। लेकिन अस्पतालों में बनने वाली नई कैंटीन लगातार 12 घंटे खुली रहेंगी।

तीमारदारों को बड़ी राहत

अधिकारी ने बताया कि इस योजना का मकसद मरीजों के तीमारदारों और अस्पतालों में लंबे समय तक रुकने वाले लोगों की भोजन की जरूरतों को पूरा करना है। दिल्ली सरकार ने 19 फरवरी को दिल्ली में 25 अटल कैंटीन की शुरुआत की थी। यह योजना गरीब लोगों, मजदूरों और अन्य जरूरतमंदों को कम कीमत पर अच्छा भोजन देने के अभियान का हिस्सा है।

5 रुपये में पौष्टिक थाली

मौजूदा वक्त में दिल्ली में 71 अटल कैंटीन हैं। सरकार मार्च के अंत तक इनकी संख्या 100 करना चाहती है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक थाली मिलती है जिसमें रोटी, चावल, सब्जी और अचार शामिल होता है। हर कैंटीन में दोपहर और रात के खाने के लिए 500-500 थाली की सीमा तय की गई है। यही नहीं खाना लेने के लिए लोगों को क्यूआर कोड वाला टोकन लेना पड़ता है।

लेखक के बारे में

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

Delhi News
