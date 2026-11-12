107 अस्पतालों में EWS के लिए फ्री इलाज की सुविधा, दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दावा
सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक फैसले के अनुसार, लीज पर जमीन लेकर खोले गए अस्पतालों में इन-पेशेंट डिपार्टमेंट में 10 प्रतिशत और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में 25 प्रतिशत मरीजों को फ्री में इलाज करना होता है।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि उनके पास 107 ऐसे अस्पताल हैं, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का मुफ्त इलाज की सुविधा है। दिल्ली सरकार ने यह हलफनामा उन आरोपों के बाद दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि 51 अस्पताल ऐसे हैं, जो मुफ्त इलाज की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं और जांच के दायरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक फैसले के अनुसार, लीज पर जमीन लेकर खोले गए अस्पतालों में इन-पेशेंट डिपार्टमेंट में 10 प्रतिशत और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में 25 प्रतिशत मरीजों को फ्री में इलाज करना होता है।
28 को भेजा गया नोटिस
हाल ही में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि डीडीए, एमसीडी और एल एंड डीओ से मिली जानकारी के आधार पर कोर्ट जांच का सामना कर रहे 51 अस्पतालों के अलावा, 56 और ऐसे अस्पतालों की पहचान हुई है, जिन्हें जमीन अनुदान में रियायती दरों पर मिली थी। सरकार ने बताया कि हाल ही में ऐसे अस्पतालों की पहचान की गई है, जिसमें से 28 अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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