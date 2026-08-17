दिल्ली में दोबारा बनेंगी सरकारी कॉलोनियां; दिखेंगी बहुमंजिली इमारतें, क्या है प्लान?
दिल्ली में आने वाले समय में सरकारी हाउसिंग कॉलोनियों का बदलाव देखा जा सकता है। दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी की कॉलोनियों को ऊंची इमारतों के रूप में दोबारा विकसित करने की योजना बना रही है।
दिल्ली में सरकारी हाउसिंग कॉलोनियों का बदलाव हो सकता है। दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी की कॉलोनियों को ऊंची इमारतों के रूप में फिर से विकसित करने की योजना बना रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा फ्लैटों को गिराकर बहु-मंजिली इमारतें बनाएगी। सबसे पहले उत्तरी दिल्ली में कुछ कॉलोनियों को विकसित करने की योजना है। काम केंद्र सरकार की 'जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन' की तर्ज पर होगा।
‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार सरकारी हाउसिंग कॉलोनियों के फ्लैटों को गिराकर 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' पॉलिसी के तहत बहु मंजिली इमारतें बनाएगी। योजना के तहत सबसे पहले उत्तरी दिल्ली में कायपलट की तैयारी है। गुलाबी बाग, मयूर विहार में कल्याणवास जबकि डिफेंस कॉलोनी के पास बहापुर की कॉलोनियों को योजना के तहत लिए जाने की संभावना है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के अनुसार, गुलाबी बाग और कल्याणवास में घरों के साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट भी डेवलप किए जाएंगे। कुल एरिया का लगभग 10 फीसदी हिस्सा कमर्शियल कामों या प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे रीडेवलपमेंट में आए खर्च की भरपाई की जा सकेगी। गुलाबी बाग और कल्याणवास में अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्लैट्स देने के बाद बाकी जो फ्लैट्स बचेंगे उनको बेचा जाएगा।
पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने यह भी बताया कि इन प्रोजेक्ट्स से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल आईटीओ में नए दिल्ली सचिवालय कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए भी किया जाएगा। कुल मिलाकर मंत्री के मुताबिक, सरकारी हाउसिंग कॉलोनियों में मौजूदा मकान गिराकर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण होगा। इससे मूल निवासियों की जरूरत से ज्यादा फ्लैट बनाए जा सकेंगे। 10 फीसदी में कमर्शियल प्रोजेक्ट भी बनेंगे जिससे रिडेवलपमेंट की लागत वसूली जाएगी।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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