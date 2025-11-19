दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 'कलर कोडिंग' बेडशीट व्यवस्था लागू, स्वास्थ्य मंत्री ने बताए इसके फायदे

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में 'कलर कोडिंग' बेडशीट व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत हर दिन अलग रंग की बेडशीट बिछाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि यह पहल स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देगी, जिससे मरीजों का मनोबल भी बढ़ेगा।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में 'कलर कोडिंग' क्लीनलिनेस बेडशीट व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत वहां हर दिन अलग-अलग रंग की बेडशीट बिछाई जाएगी और इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य बताते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और मरीजों को अच्छा महसूस कराकर मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस नई 'कलर कोडिंग' बेडशीट व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सोमवार को सफेद, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को हरा , गुरुवार को बैंगनी, शुक्रवार को नीला, शनिवार को हल्का ग्रे और रविवार के दिन पीच कलर के बेडशीट बिछाए जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह बदलाव 'कायाकल्प' योजना के अंतर्गत किया गया है, और इसके तहत दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के लिए यह शानदार पहल पहली बार शुरू की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों के हितों को ध्यान रखते हुए 'कलर कोडिंग' क्लीनलिनेस व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत हफ्ते के प्रत्येक दिन अलग-अलग रंग की बेडशीट बिछाने का नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी सरकारी अस्पतालों को सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग-अलग रंग की बेडशीट का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले प्रत्येक मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सात कलर कोडिंग वाली बेडशीट व्यवस्था बेहद सरल होने के साथ एक उत्कृष्ट प्रयोग है, जो सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों में भरोसा, विश्वास के साथ पारदर्शिता का वातावरण तैयार करेगी।