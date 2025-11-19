दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 'कलर कोडिंग' बेडशीट व्यवस्था लागू, स्वास्थ्य मंत्री ने बताए इसके फायदे

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi govt hospitals implement colour coding bedsheet system, Health Minister explains benefits
संक्षेप: दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में 'कलर कोडिंग' बेडशीट व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत हर दिन अलग रंग की बेडशीट बिछाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि यह पहल स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देगी, जिससे मरीजों का मनोबल भी बढ़ेगा।

Wed, 19 Nov 2025 06:54 PMSourabh Jain वार्ता, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में 'कलर कोडिंग' क्लीनलिनेस बेडशीट व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत वहां हर दिन अलग-अलग रंग की बेडशीट बिछाई जाएगी और इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य बताते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और मरीजों को अच्छा महसूस कराकर मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।

इस नई 'कलर कोडिंग' बेडशीट व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सोमवार को सफेद, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को हरा , गुरुवार को बैंगनी, शुक्रवार को नीला, शनिवार को हल्का ग्रे और रविवार के दिन पीच कलर के बेडशीट बिछाए जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह बदलाव 'कायाकल्प' योजना के अंतर्गत किया गया है, और इसके तहत दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के लिए यह शानदार पहल पहली बार शुरू की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों के हितों को ध्यान रखते हुए 'कलर कोडिंग' क्लीनलिनेस व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत हफ्ते के प्रत्येक दिन अलग-अलग रंग की बेडशीट बिछाने का नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी सरकारी अस्पतालों को सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग-अलग रंग की बेडशीट का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले प्रत्येक मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सात कलर कोडिंग वाली बेडशीट व्यवस्था बेहद सरल होने के साथ एक उत्कृष्ट प्रयोग है, जो सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों में भरोसा, विश्वास के साथ पारदर्शिता का वातावरण तैयार करेगी।

डॉ सिंह ने कहा कि 'कलर कोडिंग' क्लीनलिनेस व्यवस्था न सिर्फ लिनेन प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने का काम करेगी, बल्कि रोजाना साफ-सुथरी और स्वच्छ बेडशीट बदलने से अस्पतालों में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन का खतरा भी कम होगा। इसके साथ ही अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को स्वच्छता के साथ साफ तौर पर बदलाव दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में अलग-अलग रंग की चादर के स्टॉक के साथ बेडशीट उपलब्ध करवाई है, ताकि हफ्ते के सातों दिन के तय रंगों के हिसाब से बेडशीट का बदलाव सुनिश्चित हो सके।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
