दिल्ली में GST अफसरों की ट्रेनिंग, 2 हफ्ते सीखेंगे कानून से जांच तक बारीकियां
दिल्ली सरकार टैक्स प्रशासन को मजबूत, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए जीएसटी प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 2 हफ्ते का मेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है।
दिल्ली सरकार ने टैक्स प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए जीएसटी अधिकारियों के लिए 15 से 26 जून तक 2 हफ्ते का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, अधिकारियों को डिजिटल टूल्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), रिफंड, जांच और नए कानूनी प्रावधानों (बीएनएस, बीएनएसएस) की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी। नए अधिकारियों और निरीक्षकों के लिए इस प्रशिक्षण में शामिल होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मौजूदा वक्त में टैक्स प्रशासन केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं है वरन तकनीक, कानून, जांच, विश्लेषण और जनसेवा का मिलाजुला सिस्टम बन चुका है। ऐसे में अधिकारियों की ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। यह ट्रेनिंग कार्यक्रम केंद्र सरकार के संस्थान राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।
यह विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम 15 जून से 26 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन 3 ट्रेनिंग सत्र आयोजित होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों के ज्ञान, कौशल और व्यावसायिक दक्षता को मजबूत करना है ताकि वे जीएसटी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का अधिक प्रभावी ढंग से संचालन कर सकें।
ट्रेनिंग में जीएसटी के मूल सिद्धांतों, कराधान एवं कर संग्रह, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति, समय एवं स्थान की आपूर्ति, मूल्यांकन, वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्गीकरण, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), पंजीकरण, कर चालान, क्रेडिट एवं डेबिट नोट, रिटर्न, कंपोजिशन योजना, ई-वे बिल, टैक्स भुगतान, आकलन, ऑडिट, रिफंड, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जॉब वर्क और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ट्रेनिंग में जीएसटी नेटवर्क पर व्यावहारिक अभ्यास भी कराया जाएगा, जिसमें रिटर्न फाइलिंग, पंजीकरण, संशोधन, निरस्तीकरण, पुनर्बहाली, बैक ऑफिस संचालन, हेल्पडेस्क और शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी दी जाएगी। आधुनिक कर प्रशासन में जांच और प्रवर्तन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को खुफिया जानकारी जुटानें, जांच, पूछताछ, बयान दर्ज करने, गवाहों की परीक्षा, निरीक्षण, तलाशी, गिरफ्तारी, माल एवं वाहनों की निरुद्धि, जब्ती, रिहाई, अपराधों के निस्तारण और डिजिटल जांच उपकरणों के इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के प्रासंगिक प्रावधानों से भी अवगत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंचनामा तैयार करने, बयान रिकॉर्ड करने, मांग एवं वसूली, शो कॉज नोटिस (एससीएन) का मसौदा तैयार करने, अपील, पुनरीक्षण, एडवांस रूलिंग, केस निपटान और हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में मामलों के संचालन से संबंधित प्रक्रियाओं की भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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