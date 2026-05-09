Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में सेंट्रल रिज का 673 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित; अतिक्रमण पर लगेगी लगाम

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए सेंट्रल रिज के 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को 'आरक्षित वन' घोषित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस ऐतिहासिक निर्णय से दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है, जिससे राजधानी में हरियाली बढ़ेगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।

दिल्ली में सेंट्रल रिज का 673 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित; अतिक्रमण पर लगेगी लगाम

दिल्ली सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए सेंट्रल रिज के लगभग 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है। यह ऐतिहासिक निर्णय 3 दशकों से लंबित था जिससे अब इस क्षेत्र को मजबूत कानूनी सुरक्षा मिलेगी और अतिक्रमण पर रोक लगेगी। दिल्ली के फेफड़े कहे जाने वाले इस क्षेत्र में नीम, पीपल और जामुन जैसे स्वदेशी पेड़ लगाए जाएंगे ताकि जैव विविधता और वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। सरकार अब तक कुल 4754.14 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित दर्जा दे चुकी है।

673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत सेंट्रल रिज क्षेत्र के लगभग 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह निर्णय राजधानी की जैव विविधता और पर्यावरणीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। रिज क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का विषय कई दशकों से लंबित था।

3 दशक से अधिक समय से लंबित प्रक्रिया अब पूरी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल रिज क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने के साथ ही 3 दशक से अधिक समय से लंबित एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। साल 1994 में रिज क्षेत्रों को प्रारंभिक अधिसूचना जारी किए जाने के बावजूद इन्हें अंतिम कानूनी संरक्षण नहीं मिल सका था। अब हमारी सरकार ने सेंट्रल रिज क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम किया है।

दिल्ली का ‘ग्रीन लंग्स’ है क्षेत्र

सेंट्रल रिज क्षेत्र दिल्ली के मध्य में स्थित है। यह अपर रिज रोड के दोनों ओर फैला हुआ है। यह क्षेत्र सरदार पटेल मार्ग और राष्ट्रपति भवन एस्टेट के आसपास के महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली रिज, प्राचीन अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसे राजधानी का ‘ग्रीन लंग्स’ माना जाता है। यह क्षेत्र वायु गुणवत्ता सुधारने, जलवायु परिवर्तन और शहरी प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के स्कूल में 3 साल की बच्ची से हुआ रेप, आरोपी को कोर्ट ने दे दी जमानत

4754.14 हेक्टेयर रिज क्षेत्र मिल चुका है आरक्षित वन का दर्जा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि वर्ष 1994 में दिल्ली के सभी पांच रिज क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया था। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में पिछले साल 24 अक्टूबर को दक्षिणी रिज क्षेत्र के लगभग 4080.82 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया था। अब सेंट्रल रिज के 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र की अधिसूचना के साथ वर्तमान सरकार अब तक कुल 4754.14 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को आरक्षित वन का दर्जा प्रदान कर चुकी है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के 28 इलाकों में आज नहीं आएगा पानी, कहीं आपका एरिया भी तो नहीं

अतिक्रमण पर लगेगी लगाम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आरक्षित वन घोषित किए गए रिज क्षेत्रों में जहां भी खाली भूमि उपलब्ध होगी वहां बड़े स्तर पर वृक्ष लगाए जाएंगे। इनमें नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली और आम जैसे पेड़ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल रिज क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किए जाने से अब इस क्षेत्र को अधिक मजबूत वैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी। इससे अतिक्रमण, अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने में सहायता मिलेगी। साथ ही वन विभाग द्वारा रिज क्षेत्रों में चलाए जा रहे संरक्षण कार्यों को और मजबूती मिलेगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में अब 'रोड रडार' से प्रदूषण पर वार, राजधानी की हवा सुधारने को नई रणनीति
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।