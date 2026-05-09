दिल्ली में सेंट्रल रिज का 673 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित; अतिक्रमण पर लगेगी लगाम
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए सेंट्रल रिज के 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को 'आरक्षित वन' घोषित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस ऐतिहासिक निर्णय से दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है, जिससे राजधानी में हरियाली बढ़ेगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।
दिल्ली सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए सेंट्रल रिज के लगभग 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है। यह ऐतिहासिक निर्णय 3 दशकों से लंबित था जिससे अब इस क्षेत्र को मजबूत कानूनी सुरक्षा मिलेगी और अतिक्रमण पर रोक लगेगी। दिल्ली के फेफड़े कहे जाने वाले इस क्षेत्र में नीम, पीपल और जामुन जैसे स्वदेशी पेड़ लगाए जाएंगे ताकि जैव विविधता और वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। सरकार अब तक कुल 4754.14 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित दर्जा दे चुकी है।
673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत सेंट्रल रिज क्षेत्र के लगभग 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह निर्णय राजधानी की जैव विविधता और पर्यावरणीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। रिज क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का विषय कई दशकों से लंबित था।
3 दशक से अधिक समय से लंबित प्रक्रिया अब पूरी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल रिज क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने के साथ ही 3 दशक से अधिक समय से लंबित एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। साल 1994 में रिज क्षेत्रों को प्रारंभिक अधिसूचना जारी किए जाने के बावजूद इन्हें अंतिम कानूनी संरक्षण नहीं मिल सका था। अब हमारी सरकार ने सेंट्रल रिज क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत आरक्षित वन घोषित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम किया है।
दिल्ली का ‘ग्रीन लंग्स’ है क्षेत्र
सेंट्रल रिज क्षेत्र दिल्ली के मध्य में स्थित है। यह अपर रिज रोड के दोनों ओर फैला हुआ है। यह क्षेत्र सरदार पटेल मार्ग और राष्ट्रपति भवन एस्टेट के आसपास के महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली रिज, प्राचीन अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसे राजधानी का ‘ग्रीन लंग्स’ माना जाता है। यह क्षेत्र वायु गुणवत्ता सुधारने, जलवायु परिवर्तन और शहरी प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
4754.14 हेक्टेयर रिज क्षेत्र मिल चुका है आरक्षित वन का दर्जा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि वर्ष 1994 में दिल्ली के सभी पांच रिज क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया था। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में पिछले साल 24 अक्टूबर को दक्षिणी रिज क्षेत्र के लगभग 4080.82 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया था। अब सेंट्रल रिज के 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र की अधिसूचना के साथ वर्तमान सरकार अब तक कुल 4754.14 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को आरक्षित वन का दर्जा प्रदान कर चुकी है।
अतिक्रमण पर लगेगी लगाम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आरक्षित वन घोषित किए गए रिज क्षेत्रों में जहां भी खाली भूमि उपलब्ध होगी वहां बड़े स्तर पर वृक्ष लगाए जाएंगे। इनमें नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली और आम जैसे पेड़ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल रिज क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किए जाने से अब इस क्षेत्र को अधिक मजबूत वैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी। इससे अतिक्रमण, अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने में सहायता मिलेगी। साथ ही वन विभाग द्वारा रिज क्षेत्रों में चलाए जा रहे संरक्षण कार्यों को और मजबूती मिलेगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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