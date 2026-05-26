दिल्ली में बकरीद पर कहां होगी कुर्बानी, क्या है बैन? स्पेशल टीम करेगी चप्पे-चप्पे की निगरानी
Delhi Bakrid Guidelines: सरकार ने साफ कहा है कि इस बार सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही नियमों का पालन सही ढंग से लागू कराने के लिए सभी 13 जिलों में रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT) तैनात की गई हैं।
Delhi Bakrid Guidelines: बकरीद (ईद-उल-अजहा) से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में पशुओं की खरीद-बिक्री और कुर्बानी को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने साफ कहा है कि इस बार सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही नियमों का पालन सही ढंग से लागू कराने के लिए सभी 13 जिलों में रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT) तैनात की गई हैं।
रैपिड रिस्पॉन्स टीम करेंगी चप्पे-चप्पे की निगरानी
दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से गठित ये टीमें बकरीद से पहले और त्योहार के दौरान अलग-अलग इलाकों में निगरानी करेंगी। मंगलवार को टीमों ने उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, मध्य, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कई बाजारों और इलाकों में चेकिंग भी की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए।
बकरीद पर दिल्ली में कहां होगी कुर्बानी
विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि बकरीद पर किसी भी तरह की अवैध कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक, जानवरों की खरीद-बिक्री पब्लिक प्लेस पर नहीं की जा सकेगी। कुर्बानी केवल तय की गईं वैध जगहों पर ही की जा सकेगी। सड़कों, गलियों या खुले सार्वजनिक इलाकों में कुर्बानी पर रोक रहेगी।
इन जानवरों की कुर्बानी बैन
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह बैन रहेगी। बिना लाइसेंस मीट बेचने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एडवाइजरी में पशुओं के साथ क्रूरता न करने पर भी जोर दिया गया है। परिवहन के दौरान जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकेगा। साथ ही खून और पशुओं के अवशेष नालियों या सार्वजनिक सीवर सिस्टम में फेंकने पर भी रोक लगाई गई है।
बकरीद से पहले अलर्ट मोड में सरकार
सरकार की टीमें पशुपालकों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को नियमों के बारे में जागरूक भी कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के नियम उल्लंघन की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या PCR को दें। बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। ऐसे में राजधानी में त्योहार से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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