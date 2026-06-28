दिल्ली सरकार में ई-ऑफिस का कमाल; अब नहीं अटकेंगी फाइलें, क्या कहते हैं आंकड़े?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार में ई-ऑफिस व्यवस्था के एक साल पूरा होने पर इसकी उपलब्धियां गिनाने हुए कहा कि ऑनलाइन फाइलों के संचालन से कामकाज में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही आई है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को दिल्ली सरकार में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने के एक साल पूरा होने को लेकर उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पहले अधिकांश काम कागजी फाइलों के माध्यम से होता था जबकि अब फाइलों का संचालन, पत्राचार और अनुमोदन ऑनलाइन होने लगा है। इससे फाइलों के निस्तारण में तेजी आई है, कामकाज अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था के माध्यम से अब यह आसानी से पता चल जाता है कि कोई फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। इससे रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। देरी कम होती है। विभागों के बीच कामकाज पहले की तुलना में अधिक सुचारु ढंग से होता है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार लगातार अधिक से अधिक विभागों और संस्थानों को इस व्यवस्था से जोड़ रही है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 8 मार्च 2025 तक दिल्ली सरकार के 198 विभागों एवं कार्यालयों के 5,005 अधिकारी और कर्मचारी ई-ऑफिस के माध्यम से सरकारी फाइलों और कार्यालयी कामकाज का ऑनलाइन निस्तारण कर रहे थे। 27 जून 2026 तक यह संख्या बढ़कर 235 विभागों एवं कार्यालयों के 15,748 अधिकारी और कर्मचारी हो गई है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी विभागों और संस्थानों की कार्यप्रणाली एक जैसी नहीं होती। इसी कारण दिल्ली सरकार ने ई-ऑफिस व्यवस्था को 3 अलग-अलग श्रेणियों में विकसित किया है। पहली श्रेणी पूर्ण रूप से सरकारी विभागों के लिए, दूसरी सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, समितियों, स्वायत्त व स्थानीय निकायों के लिए और तीसरी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनाई गई है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार के सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस का उपयोग अनिवार्य किया गया था।
सीएम ने बताया कि मौजूदा वक्त में 132 सरकारी विभाग इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। 1 जुलाई 2025 से 12 अप्रैल 2026 के बीच सरकारी विभागों में 1,14,603 ई-फाइलों और 7,14,091 ई-रसीदों का निस्तारण किया गया। नई ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू होने के बाद 13 अप्रैल 2026 से 27 जून 2026 के बीच ही लगभग 23,767 ई-फाइलों और 1.53 लाख ई-रसीदों का निस्तारण किया गया। सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, समितियों और अन्य स्वायत्त एवं स्थानीय निकायों की 55 संस्थाओं में 3,090 सक्रिय उपयोगकर्ता ई-ऑफिस के माध्यम से काम कर रहे हैं।
4,672 ई-फाइलों और 55,132 ई-रसीदों का निस्तारण
इन संस्थाओं में 15 अप्रैल 2026 से 27 जून 2026 के बीच 4,672 ई-फाइलों और 55,132 ई-रसीदों का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों की 48 संस्थाओं में 718 सक्रिय यूजर ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं। 17 अप्रैल 2026 से 27 जून 2026 के बीच इन संस्थानों में 1,267 ई-फाइलों और 3,051 ई-रसीदों का निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कामकाज में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ई-ऑफिस व्यवस्था का दायरा और बढ़ाया जाएगा।
ई-ऑफिस के तहत काम कर रहे 91 फीसद विभाग
13 अप्रैल 2026 के बाद 132 सरकारी विभागों में से 120 विभाग, यानी करीब 91 फीसद नियमित रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से काम कर रहे हैं। इसी तरह 55 सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, समितियों और स्वायत्त एवं स्थानीय निकायों में से 36 संस्थाएं, यानी करीब 65.5 फीसद इस व्यवस्था से काम कर रही हैं। वहीं 48 विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में से 21 यानी करीब 43.8 फीसद ई-ऑफिस से जुड़े हैं। कुल मिलाकर 235 विभागों एवं कार्यालयों में से 177 यानी करीब 75.3 फीसद विभाग ई-ऑफिस के माध्यम से कामकाज कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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