अयोध्या जैसे लंबे मार्ग के लिए किराए पर बसें ले सकती है दिल्ली सरकार, क्या प्लान?
संक्षेप: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अयोध्या और ऋषिकेश जैसे लंबे मार्गों के लिए बसें किराए पर लेने की योजना भी बना रही है। एक अधिकारी ने बताया कि लंबी दूरी की बसें एसी से लैस होंगी। इनमें सामान रखने की जगह भी होगी।
दिल्ली सरकार अगले महीने दिल्ली से हरियाणा के धारूहेड़ा तक अपना तीसरा अंतरराज्यीय बस मार्ग शुरू करने की तैयारी कर रही है। यही नहीं रेखा गुप्ता सरकार अयोध्या और ऋषिकेश जैसे लंबे मार्गों के लिए बसें किराए पर लेने की योजना भी बना रही है। यह डेवलपमेंट ऐसे वक्त में सामने आया है जब DTC यानी दिल्ली परिवहन निगम पहले ही दिल्ली से बड़ौत (यूपी) और दिल्ली से सोनीपत (हरियाणा) पर अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू कर चुका है।
एक अधिकारी ने बताया कि लक्ष्य हर महीने एक रूट पर बस सेवाएं शुरू करना है। डीटीसी अगले महीने नया मार्ग दिल्ली से हरियाणा के धारूहेड़ा शुरू करने की योजना बना रही हैं। इस संबंध में हितधारकों के साथ बैठकें हो चुकी हैं। इस रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी जो सीसीटीवी कैमरों, पैनिक बटन और जीपीएस से लैस होंगी। ये बसें कुल 12 चक्कर लगाएंगी। योजना के अगले चरण में लंबी दूरी के रूटों पर बसें चलाई जाएंगी।
अधिकारी ने आगे बताया कि चूंकि दूर-दराज के इलाकों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इसलिए इन रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाना संभव नहीं है। ऐसे में हम बसों को लीज पर लेने की योजना बना रहे हैं। ये बसें बीएस-6 होंगी। डीटीसी इसके लिए कंसेसियनार की तलाश कर रही है। समझौता होने के बाद राजस्व मॉडल को फाइनल किया जाएगा। फिलहाल डीटीसी ने अंतरराज्यीय सेवा के लिए 17 रूट चुने हैं।
इनमें उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून; हरियाणा में पानीपत; यूपी में अयोध्या, लखनऊ और मुरादाबाद शामिल हैं। अमृतसर, चंडीगढ़ और जम्मू रूट के लिए भी बसें चलेंगी। लंबी दूरी की बसें 12 मीटर लंबी होंगी। ये बसें एसी से लैस होंगी। इनमें सामान रखने की पर्याप्त जगह होगी। किराए पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। लंबी रूट की बसों में किराया सस्ता होगा। यह इन रूट पर चल रही अधिकांश बसों के किराए से कम होगा।