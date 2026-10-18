दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा पर मांगा सुझाव, यात्रियों की संख्या और सामान का वजन तय

दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा को लेकर एक ड्राफ्ट जारी करते हुए लोगों से इस पर सुझाव मांगा है। इसमें राजधानी में चलने वाले ई-रिक्शों को लेकर नियम-कानून तय किए गए हैं। लोगों और संबंधित पक्षों से अगले 30 दिनों के भीतर अपनी राय देने को कहा गया है।

दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया है। रविवार को जारी इस ड्राफ्ट में राजधानी में ई-रिक्शों की संख्या को 2.5 लाख तक सीमित करने, किसी एक आदमी के पास अधिकतम पांच ई-रिक्शे होने की सीमा तय करने और डिजिटल अनुपालन प्रमाण पत्र (डिजिटल कंप्लायंस सर्टिफिकेट) अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। आम जनता और संबंधित पक्षों से अगले 30 दिनों के भीतर अपनी राय देने को कहा गया है। प्रस्तावित 'दिल्ली ई-रिक्शा (पंजीकरण और संचालन) योजना, 2026' के तहत, 25 या उससे अधिक वाहनों वाले फ्लीट ऑपरेटरों के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान करने की भी बात कही गई है।

पूरे शहर में वैध ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाणपत्रों (ईसीसी) वाले ई-रिक्शों की संख्या 2.5 लाख तक सीमित करने का प्रस्ताव है। मौजूदा वाहनों को अपने अनुपालन को नियमित करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि इस सीमा के बाद जब तक सरकार इसमें बदलाव नहीं करेगी तब तक कोई नया प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा, प्रदूषण और ई-रिक्शों की अनियंत्रित संख्या को लेकर जताई गई चिंताओं के कारण किया गया है।

एक मालिक के पास सिर्फ 5 ई-रिक्शा ड्राफ्ट में कहा गया है कि दिल्ली में कोई भी ई-रिक्शा तब तक नहीं चल सकता, जब तक कि वह इस अधिनियम की धारा 39 के तहत पंजीकृत न हो। साथ ही उसके पास इस योजना के अंतर्गत एक वैध ईसीसी न हो। इस ड्राफ्ट में वाहनों के स्वामित्व को सीमित करने का भी प्रस्ताव है। मालिक को दिल्ली का निवासी होना चाहिए और इस योजना के तहत वह पांच से अधिक ई-रिक्शा का मालिक नहीं हो सकता। कंपनियों, फर्मों, सहकारी समितियों और अन्य अधिकृत संस्थाओं के लिए 100 वाहनों की एक अलग सीमा तय की गई है। ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार, जो संस्थाएं 25 या उससे अधिक ई-रिक्शा का संचालन करती हैं, उन्हें 'एग्रीगेटर लाइसेंस' लेना अनिवार्य होगा।

ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा के खतरों, वायु और ध्वनि प्रदूषण, तथा ई-रिक्शा की अत्यधिक और अनियंत्रित संख्या में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पूरे शहर के लिए ई-रिक्शा की कुल संख्या की सीमा 250000 तय की है। इसमें ई-रिक्शा और 'ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाण पत्र' दोनों शामिल हैं। इस सीमा से अधिक कोई भी नया रजिस्ट्रेशन या ईसीसी जारी नहीं किया जाएगा।

सर्टिफिकेट लेने के लिए 90 दिन का समय प्रस्तावित ढांचे के तहत ई-रिक्शा चलाने के लिए केवल रजिस्ट्रेशन होना ही काफी नहीं होगा। हर वाहन के पास एक वैध ईसीसी होना चाहिए, जो उसके रजिस्ट्रेशन, मालिक, अधिकृत ड्राइवर और जरूरी दस्तावेजों (जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस) से जुड़ा हो। यह सर्टिफिकेट दो साल के लिए वैध होगा, लेकिन इसे सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है। पहले से रजिस्टर्ड ई-रिक्शा के मालिकों को स्कीम की अधिसूचना जारी होने के बाद जरूरी सर्टिफिकेट लेने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, ड्राइवरों के पास ई-रिक्शा चलाने का वैध लाइसेंस और 'पब्लिक सर्विस व्हीकल' बैज होना भी जरूरी है।

बैटरी सुरक्षा का भी जिक्र इस ड्राफ्ट में बैटरी सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी नियमों के पालन को लेकर कुछ अतिरिक्त प्रावधान जोड़े गए हैं। ई-रिक्शों को बैटरी से जुड़े लागू मानकों का पालन करना होगा। इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों का निपटान केवल अधिकृत रिसाइकलर्स के जरिए ही किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन और ईसीसी चाहने वाले सभी ई-रिक्शों में ऐसी बैटरी तकनीक का होना अनिवार्य है, जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय समय-समय पर अधिसूचित करे।

ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष जोर प्रस्तावों में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी विशेष जोर दिया गया है। ई-रिक्शा चालकों को सड़क संबंधी नियमों का पालन करना होगा। वाहन को इस तरह पार्क करना होगा जिससे ट्रैफिक या पैदल चलने वालों को कोई परेशानी न हो। ई-रिक्शा पर मालिक का संपर्क विवरण प्रदर्शित होना चाहिए और इन पर निर्धारित रिफ्लेक्टिव मार्किंग तथा हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होनी चाहिए। बुल बार और फ्रंटल क्रैश गार्ड लगाने पर रोक होगी।