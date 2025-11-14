दिल्ली सरकार ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत, रद्द किया 21 साल की अनिवार्यता वाला प्रावधान

संक्षेप: सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह कदम दिल्ली में 'व्यापार सुगमता' को नई गति, पारदर्शिता और मजबूती प्रदान करेगा तथा राजधानी के व्यापार एवं सेवा क्षेत्र को और सशक्त बनाएगा।

दिल्ली सरकार ने शहर के लाखों व्यापारियों को एक बड़ी राहत देते हुए उस कानूनी प्रावधान को रद्द कर दिया है, जिसके तहत उन्हें हर 21 साल में दुकान के रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) का अनिवार्य रूप से नवीनीकरण कराना पड़ता था। यह फैसला दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने लिया है और इसके अंतर्गत उसने दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 5 के तहत पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण के प्रावधान को समाप्त कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने यह फैसला 'कारोबार में सुगमता' को बढ़ावा देने के लिए किया है और इसके लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आसान, ज्यादा सुविधाजनक और अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त बनाकर उन्हें सरल बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस फैसले को लेकर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि 21 साल बाद पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण को हटाने से व्यापारियों को वास्तविक राहत मिलेगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था में व्यापारियों को पंजीकरण की तिथि से हर 21 साल में रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य रूप से नवीनीकरण कराना पड़ता था। हालांकि नए नियम के बाद अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बारे में जारी एक बयान में कहा गया है कि नवीनीकरण की इस जरूरत को खत्म करना व्यापारियों के लिए एक राहत है और इससे दिल्ली में 'कारोबार में सुगमता' को और मजबूती मिलेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा की गई इस सरलीकृत प्रक्रिया से ना केवल दिल्ली का कारोबारी माहौल उद्यमियों के लिए और ज्यादा अनुकूल बन जाएगा, बल्कि पंजीकरण प्रक्रिया भी वन-टाइम पंजीकरण मॉडल की ओर बढ़ जाएगी, जिससे व्यापारियों को समय-समय पर नवीनीकरण कराने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।

सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह कदम दिल्ली में 'व्यापार सुगमता' को नई गति, पारदर्शिता और मजबूती प्रदान करेगा तथा राजधानी के व्यापार एवं सेवा क्षेत्र को और सशक्त बनाएगा।