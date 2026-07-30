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कॉकरोच प्रोटेस्ट में शामिल प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, नहीं होगी आपराधिक कार्रवाई; दिल्ली सरकार वापस लेगी FIR

By Sourabh Jain
एएनआई, अमित झा, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार की तरफ से इस बारे में जारी आदेश में बताया गया कि 29 जुलाई (बुधवार) को शाम 6 बजे तक, NEET (UG) परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कुल तेरह (13) मामले दर्ज किए थे।

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CJP प्रोटेस्ट में शामिल प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, नहीं होगी आपराधिक कार्रवाई; दिल्ली सरकार वापस लेगी FIR

कॉकरोच जनता पार्टी की एक और बड़ी मांग पूरा करते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन में शामिल रहे छात्रों के खिलाफ कोई कठोर कानूनी कार्रवाई न करे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस प्रोटेस्ट के सिलसिले में दर्ज 13 FIR को भी वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हिंसा और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कानून के अनुसार होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के बाद लिया।

इसके साथ ही सरकार ने पुलिस को इस विरोध-प्रदर्शन के मामले में की गई गिरफ्तारियों या हिरासत की जल्द से जल्द समीक्षा करने का निर्देश भी दिया है। सरकार ने बताया कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद यह निर्णय लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार (29 जुलाई) शाम 6 बजे तक, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर NEET (UG) पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शन के मामले में 13 मामले दर्ज किए गए थे।

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दिल्ली सरकार बोली- इन छात्रों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के गृह मंत्री अशीष सूद ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराने वाले छात्रों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि केवल प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी छात्र के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा।

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इन छात्रों को नहीं मिलेगी कोई रियायत, जरूर होगी कार्रवाई

सूद ने कहा कि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी, जिनके विरुद्ध पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं अथवा जिन्होंने प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया है। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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दिल्ली सरकार अपने आदेश में कही ये महत्वपूर्ण बातें:

1. NCT दिल्ली के भीतर कोई भी पुलिस अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा जो इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह सुरक्षा उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

2. इन मामलों में यदि पहले ही गिरफ्तारियां हो चुकी हैं या फिर हिरासत की कार्रवाई की जा चुकी है, तो गिरफ्तारियों की समीक्षा करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।

3. NCT दिल्ली सरकार विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखती है, और इस मामले को बिना किसी भविष्य की कार्यवाही के बंद माना जाएगा।

मंत्री बोले- निर्दोष छात्रों को किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं

इसके बाद मंत्री सूद ने कहा कि गृह विभाग ने गुरुवार को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी यही स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन कानून व्यवस्था भंग करने या हिंसक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी।

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छात्रों की आड़ में हिंसा करने वाले लोगों के का जिक्र करते हुए सूद ने कहा कि गृह विभाग की प्रेस विज्ञप्ति स्वयं इस विषय में पूरी तरह स्पष्ट है। जिन व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं अथवा जिन्होंने आंदोलन की आड़ में कानून को अपने हाथ में लेकर हिंसा करने का प्रयास किया है, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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