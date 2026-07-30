कॉकरोच प्रोटेस्ट में शामिल प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, नहीं होगी आपराधिक कार्रवाई; दिल्ली सरकार वापस लेगी FIR
दिल्ली सरकार की तरफ से इस बारे में जारी आदेश में बताया गया कि 29 जुलाई (बुधवार) को शाम 6 बजे तक, NEET (UG) परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कुल तेरह (13) मामले दर्ज किए थे।
कॉकरोच जनता पार्टी की एक और बड़ी मांग पूरा करते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन में शामिल रहे छात्रों के खिलाफ कोई कठोर कानूनी कार्रवाई न करे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस प्रोटेस्ट के सिलसिले में दर्ज 13 FIR को भी वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हिंसा और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कानून के अनुसार होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के बाद लिया।
इसके साथ ही सरकार ने पुलिस को इस विरोध-प्रदर्शन के मामले में की गई गिरफ्तारियों या हिरासत की जल्द से जल्द समीक्षा करने का निर्देश भी दिया है। सरकार ने बताया कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद यह निर्णय लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार (29 जुलाई) शाम 6 बजे तक, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर NEET (UG) पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शन के मामले में 13 मामले दर्ज किए गए थे।
दिल्ली सरकार बोली- इन छात्रों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई
इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के गृह मंत्री अशीष सूद ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराने वाले छात्रों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि केवल प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर किसी छात्र के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा।
इन छात्रों को नहीं मिलेगी कोई रियायत, जरूर होगी कार्रवाई
सूद ने कहा कि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी, जिनके विरुद्ध पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं अथवा जिन्होंने प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया है। ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार अपने आदेश में कही ये महत्वपूर्ण बातें:
1. NCT दिल्ली के भीतर कोई भी पुलिस अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा जो इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह सुरक्षा उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।
2. इन मामलों में यदि पहले ही गिरफ्तारियां हो चुकी हैं या फिर हिरासत की कार्रवाई की जा चुकी है, तो गिरफ्तारियों की समीक्षा करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।
3. NCT दिल्ली सरकार विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखती है, और इस मामले को बिना किसी भविष्य की कार्यवाही के बंद माना जाएगा।
मंत्री बोले- निर्दोष छात्रों को किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं
इसके बाद मंत्री सूद ने कहा कि गृह विभाग ने गुरुवार को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी यही स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन कानून व्यवस्था भंग करने या हिंसक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी।
छात्रों की आड़ में हिंसा करने वाले लोगों के का जिक्र करते हुए सूद ने कहा कि गृह विभाग की प्रेस विज्ञप्ति स्वयं इस विषय में पूरी तरह स्पष्ट है। जिन व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं अथवा जिन्होंने आंदोलन की आड़ में कानून को अपने हाथ में लेकर हिंसा करने का प्रयास किया है, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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