दिल्ली सरकार ने स्कूलों को दिए ये प्रतियोगिताएं कराने के निर्देश; विजेताओं को मिलेगा ईनाम

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को 20 सितंबर तक वीर गाथा 5.0 प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से 1 सितंबर के इस बारे में एक पत्र जारी किया गया है।

दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 20 सितंबर तक वीर गाथा 5.0 प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस पहल का मकसद वीरता पुरस्कार विजेताओं की जीवन गाथाओं के बारे में छात्रों में जागरूकता बढ़ाना और देशभक्ति के साथ ही नागरिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना है। शिक्षा मंत्रालय के 1 सितंबर के पत्र में स्कूलों को कहा गया है कि वे छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं के जीवन पर आधारित प्रोजेक्ट गतिविधियों में शामिल करें।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की ओर से जारी एक परिपत्र के अनुसार, सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। विजेताओं को 26 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय (डीओई), MCD, सहायता प्राप्त स्कूलों, दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) और निजी संस्थानों के अंतर्गत आने वाले स्कूलों को सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को MyGov पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है।

परिपत्र में कहा गया है कि स्कूलों को वीरता पुरस्कार विजेताओं, सैन्य परंपराओं, रणनीतियों और महान योद्धाओं, सैनिकों और शासकों के युद्धों और संघर्षों पर केंद्रित एक समर्पित वीर गाथा कॉर्नर लगाना होगा। इन कॉर्नर की तस्वीरें रक्षा मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए एक्स पर शेयर की जा सकती हैं। सभी जिला शिक्षा उपनिदेशकों (डीडीई) को अपने मातहत स्कूलों के साथ परिपत्र साझा करने का निर्देश दिया गया है।