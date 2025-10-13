दिल्ली सरकार ने इस इलाके में 41 वर्ग किमी एरिया को घोषित किया वन क्षेत्र, क्या बदलेगा?

राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण को दुरुस्त रखने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेखा गुप्ता सरकार ने दक्षिणी रिज के करीब 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का फैसला किया है।

राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण को प्रभावी रूप से मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के अनुसार सरकार ने दक्षिणी रिज क्षेत्र के करीब 41 स्क्वेयर किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह भी कहना है कि अब हमारी सरकार ऐसे वन क्षेत्रों की खाली जमीनों पर देसी पेड़ लगाएगी ताकि जमीन तो उपजाऊ रहे, साथ ही पर्यावरण भी मजबूत हो।

पलूशन की रोकथाम में मिलेगी मदद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह भी कहना है कि हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, हरित और संतुलित वातावरण वाली आधुनिक राजधानी बनाया जाए। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का भी कहना है कि हमारी सरकार का यह निर्णय राजधानी के प्रदूषण को कंट्रोल करने में प्रभावी भूमिका अदा करेगा।

पिछली सरकार पर बोला हमला सरकार ने इस मामले में पूर्व सरकार पर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि राजधानी के रिज क्षेत्र को करीब 20 साल से लावारिस मान लिया गया था। पूर्व सरकारों ने इस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए न कोई पहल की और न ही कोई कदम उठाया।

रिज क्षेत्र में अतिक्रमण इसका परिणाम यह हुआ कि कई रिज क्षेत्र में अतिक्रमण भी हो गया और वहां की हरियाली भी प्रभावित होने लगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने शुरू से ही दिल्ली के पर्यावरण व हरियाली को सुरक्षित व उसमें इजाफा करने की प्रतिबद्धता दिखाई थी और इसके लिए लगातार बैठकें व विभिन्न विभागों के के बीच समन्वय बनाया जा रहा था। परिणामस्वरूप हमारी सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

41 वर्ग किलोमीटर एरिया वन क्षेत्र घोषित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, भारतीय वन अधिनियम-1927 के अधीन दक्षिणी रिज के करीब 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय दिल्ली की हरियाली को प्रभावी रूप से सुरक्षित रखेगा।

अन्य रिज क्षेत्र पर भी ऐलान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दक्षिणी रिज क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का यह प्रथम चरण है। दिल्ली के अन्य रिज क्षेत्र को भी शीघ्र ही आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया जारी है।

क्या बदलेगा? लगाए जाएंगे फलदार पेड़ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आरक्षित वन क्षेत्र में जहां भी खाली भूमि होगी, वहां वन क्षेत्र को सघन करने के लिए देसी व फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। इनमें नीम पीपल, शीशम, आम, इमली, जामुन आदि के पेड़ शामिल हैं। इसका सकारात्मक परिणाम यह होगा कि इस क्षेत्र की भूमि ऊपजाऊ रहे, जैव विविधता को मजबूती मिले, साथ ही वहां पर्यावरण संतुलन भी बना रहे।

महत्वपूर्ण निर्णय सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के पर्यावरण और हरियाली को लेकर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, हरित और संतुलित वातावरण वाली आधुनिक राजधानी बनाया जाए। इसी दिशा में सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम न केवल दिल्ली की हरियाली को संरक्षित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और स्वस्थ पर्यावरण भी सुनिश्चित करेगा।

वर्षों में रिज क्षेत्रों की उपेक्षा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, बीते वर्षों में रिज क्षेत्रों की उपेक्षा और अतिक्रमण के कारण हरियाली को जो क्षति हुई है, उसे हमारी सरकार गंभीरता से पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। दिल्ली सरकार यह मानती है कि पर्यावरण संरक्षण कोई वैकल्पिक नीति नहीं, बल्कि जीवन रक्षा की अनिवार्य जिम्मेदारी है।

हरियाली बढ़ाने में निर्णायक कदम इस निर्णय को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी दिल्ली के लिए मील का पत्थर कहा है। उनका कहना है कि हमारी सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। दक्षिणी रिज के 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करना इसी नीति का हिस्सा है। यह निर्णय राजधानी के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और हरियाली बढ़ाने की दिशा में निर्णायक सिद्ध होगा।