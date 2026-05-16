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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन फ्यूल पर वैट 18 फीसदी घटाया; हवाई सफर होगा सस्ता

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एविएशन फ्यूल पर वैट में बड़ी कमी करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने विमान ईंधन पर वैट 18 फीसदी घटा दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, एविएशन फ्यूल पर वैट 18 फीसदी घटाया; हवाई सफर होगा सस्ता

दिल्ली सरकार ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई ईंधन पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को 25 फीसदी से भारी कटौती करके मात्र 7 फीसदी करने को मंजूरी दे दी है। यानी एटीएफ पर वैट में कुल 18 फीसदी की कमी की गई है। इस फैसले का सीधा फायदा दिल्ली से यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों को मिलेगा। टैक्स में इस बड़ी कमी से हवाई ईंधन की कीमतें घटेंगी, जिससे हवाई सफर पहले से सस्ता और सुगम होने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हवाई यात्रा से जुड़ा एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस बैठक में दिल्ली सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर लगने वाले वैल्यू-एडेड टैक्स यानी वैट को 25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया। यानी दिल्ली सरकार की ओर से एटीएफ पर लगने वाले वैट में 18 फीसदी तक की कमी की गई है।

इस कदम से एयरलाइंस और आम यात्रियों, दोनों को फायदा होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की ओर से यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इजराइल का टकराव जारी है। इस टकराव के कारण वैश्विक स्तर पर फ्यूल को लेकर अनिश्चितता भी बरकरार है।

सनद रहे एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने विमान ईंधन (एटीएफ) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को 18 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह छूट 15 मई से अगले 6 महीने तक लागू रहेगी।

महाराष्ट्र सरकार के एटीएफ पर वैट घटाने के फैसले के बाद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने केरल, कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों से विमान ईंधन (एटीएफ) पर वैट में कटौती करने की अपील की थी। केंद्रीय मंत्री ने इन राज्यों को महाराष्ट्र सरकार का अनुसरण करने की सलाह दी थी। उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि मुझे उम्मीद है कि कर्नाटक, केरल और तेलंगाना जैसे राज्य (जहां कांग्रेस की सरकारें हैं) भी एटीएफ पर वैट कम करने पर विचार करेंगे।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एटीएफ पर वैट 18 फीसदी से घटाकर 7 प्रतिशत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के फैसले की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि इस कदम से हवाई माल ढुलाई शुल्क कम होगा, नए बाजारों की तलाश में यात्रा करने वाले निर्यातकों को मदद मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

(पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के साथ)

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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