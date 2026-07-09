खून के रिश्तों के अलावा..., दिल्ली में 'पावर ऑफ अटॉर्नी' को लेकर सरकार सख्त, जांच के आदेश
दिल्ली में 'पावर ऑफ अटॉर्नी' को लेकर सरकार सख्त हो गई है। खून के रिश्तों के अलावा किसी और के पक्ष में बनाई गई हर 'पावर ऑफ अटॉर्नी' को रजिस्टर करने से पहले स्टाम्प कलेक्टर से जांच करवानी होगी। इसका मकसद रजिस्ट्रेशन में होने वाले रेवेन्यू के नुकसान को रोकना और गड़बड़ियों पर लगाम लगाना है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को प्रॉपर्टी डील्स में 'जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी' डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल की सघन जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद स्टाम्प ड्यूटी की चोरी रोकना और गलत तरीकों पर रोक लगाना है। नए निर्देशों के तहत, खून के रिश्तों के अलावा किसी और के पक्ष में बनाई गई हर 'पावर ऑफ अटॉर्नी' को रजिस्टर करने से पहले स्टाम्प कलेक्टर से जांच करवानी होगी।
रेवेन्यू नुकसान को रोकना है मकसद
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का मकसद अचल संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में होने वाले रेवेन्यू के नुकसान को रोकना और लैंड माफिया तथा सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाना है। सीएम ने कहा कि ऐसे मामलों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, जिसमें स्टाम्प कलेक्टर यह तय करेगा कि डॉक्यूमेंट सिर्फ जीपीए है या उस पर कन्वेयंस डीड या सेल डीड के लिए लागू पूरी स्टाम्प ड्यूटी लगनी चाहिए। इन आदेशों के तहत माता-पिता, जीवनसाथी, बेटे, बेटी, भाई या बहन के अलावा अन्य लोगों के पक्ष में बनाए गए जीपीए डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन अब सब-रजिस्ट्रार सीधे तौर पर नहीं करेंगे।
30 दिनों के भीतर आदेश देना होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी मामलों को संबंधित स्टाम्प कलेक्टर के पास भेजा जाएगा ताकि सही स्टाम्प ड्यूटी तय की जा सके। उन्होंने कहा कि स्टाम्प कलेक्टर को ऐसे हर मामले पर 30 दिनों के अंदर लिखित और तर्कपूर्ण आदेश देना होगा। खास हालात में समय-सीमा को तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक स्टाम्प कलेक्टर आदेश नहीं दे देते और सही स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ऐसी किसी भी जीपीए का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
स्टाम्प ड्यूटी की चोरी बर्दाश्त नहीं
सीएम ने कहा कि कई मामलों में प्रॉपर्टी बेचने, कब्जा सौंपने और मालिकाना हक ट्रांसफर करने जैसी शर्तें होने के बावजूद, दस्तावेजों को सिर्फ जीपीए के तौर पर रजिस्टर किया जा रहा है और इसके लिए बहुत कम स्टाम्प ड्यूटी चुकाई जा रही है। ऐसा करना सीधे तौर पर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सब-रजिस्ट्रार बारीकी से जांच करेंगे
उन्होंने कहा कि दिल्ली में रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किए जाने वाले हर जीपीए डॉक्यूमेंट की अब सब-रजिस्ट्रार बारीकी से जांच करेंगे। जांच के दौरान अधिकारी यह देखेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट में किसी पैसे के लेन-देन का जिक्र है, क्या इसमें प्रॉपर्टी का कब्जा सौंपने की बात कही गई है, क्या यह अपरिवर्तनीय है, क्या यह प्रॉपर्टी को बेचने, गिफ्ट करने, ट्रांसफर करने या गिरवी रखने का स्थायी अधिकार देता है।
हर महीने रिपोर्ट देना होगा
सीएम ने यह भी चेतावनी दी कि पैसे के लेन-देन वाले जीपीए को रजिस्टर करने वाले सब-रजिस्ट्रारों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हर सब-रजिस्ट्रार का ऑफिस ऐसे मामलों के लिए एक अलग रजिस्टर रखेगा और हर महीने रिपोर्ट देगा। इनकी निगरानी के लिए एक महीने के अंदर एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा।
नए निर्देशों के तहत, खून के रिश्ते से बाहर के लोगों के बीच जीपीए-आधारित प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की जांच और कड़ी कर दी गई है। इसमें स्टाम्प कलेक्टर से अनिवार्य समीक्षा, फैसले के लिए तय समय-सीमा और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी रोकने के लिए सब-रजिस्ट्रार ऑफिस की कड़ी निगरानी शामिल है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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