दिल्ली सरकार ने एक फिर राजधानी के अंदर ओ-जोन में बने घरों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि घरों को तोड़ा जाए ताकि वो इस पर राजनीति कर सके।

राजधानी दिल्ली के अंदर क्या वाकई ओ-जोन में बने घरों पर बुलडोजर वाला खतरा अब भी मंडरा रहा है। विपक्ष जहां इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर बना हुआ है, वहीं सरकार की तरफ से अब विधानसभा में भी इस पर अपना रुख साफ कर दिया गया है। ओ-जोन वजीराबाद से ओखला तक लगभग 22 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है।

क्या होता है ओ-जोन दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत यमुना के बाढ़ वाले इलाके (फ्लडप्लेन) को 'ओ-जोन' घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि यह इलाका नदी का संरक्षित तल या बाढ़ वाला मैदान है, जहां ईंट-पत्थर से कोई भी निर्माण करना मना है, क्योंकि यह जमीन नदी के अतिरिक्त पानी को सोखने और इकोसिस्टम का संतुलन बनाकर रखने के लिए है।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने मई महीने में सरकारी एजेंसियों को ओ-जोन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिए थे, जहां पिछले कुछ दशकों में लगभग 90 अवैध कॉलोनियां बस गई हैं।

भाजपा सरकार ने ओ-जोन पर साफ किया रुख सत्तारूढ़ दल भाजपा ने शुक्रवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान फिर से दोहराया कि ओ-जोन में बने किसी भी घर को नहीं तोड़ा जाएगा। भाजपा ने विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (आप) पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा की यह टिप्पणी 'आप' विधायक संजीव झा के बयानों के बाद आई है।

दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने ओ-जोन के मामले को गंभीर बताया और कहा कि भाजपा के सांसदों और विधायकों ने अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की है। उन्होंने कहा, "ओ-जोन में 30 लाख से अधिक घर हैं और उनमें से किसी को भी नहीं तोड़ा जाएगा।"

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भरोसा दिलाया है कि ओ-जोन में पहले से बने घरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोर्ट का आदेश इस इलाके में नए निर्माण कार्यों के लिए था।

'आप' ने विधानसभा में ओ-जोन पर सरकार को घेरा संजीव झा ने विधानसभा में यमुना के बाढ़ वाले इलाके ‘ओ-जोन’ में चल रही तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए अनधिकृत कॉलोनियों के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले 12-15 लाख लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

कपिल मिश्रा ने 'आप' पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 'आप' कार्यकर्ता ओ-जोन वाले इलाकों में घरों के निर्माण के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा रहे हैं ताकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) कार्रवाई करें और फिर वे उस कार्रवाई का राजनीतिकरण कर सकें। दिल्ली के मंत्री ने विपक्षी विधायकों से कहा, “आपका सपना है कि घर तोड़े जाएं ताकि आप उन पर राजनीति कर सकें।” उन्होंने सदन में इस मुद्दे पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव रखा। मिश्रा ने संजीव झा को जवाब देते हुए कहा, "वो पहले शिकायत दर्ज कराते हैं और फिर विरोध-प्रदर्शन करते हैं। यह बहुत घटिया स्तर की राजनीति है। आप 10 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह मामला अदालत में तय हो सके।"