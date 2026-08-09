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काम की बात: दिल्ली में ओ-जोन के घरों पर अब भी बुलडोजर वाला खतरा? सरकार ने विधानसभा में क्या बताया

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, पीटीआई
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दिल्ली सरकार ने एक फिर राजधानी के अंदर ओ-जोन में बने घरों को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि घरों को तोड़ा जाए ताकि वो इस पर राजनीति कर सके।

Unauthorised Colonies representative image
दिल्ली के ओ-जोन में स्थित अनधिकृत कॉलोनी। प्रतीकात्मक तस्वीर

राजधानी दिल्ली के अंदर क्या वाकई ओ-जोन में बने घरों पर बुलडोजर वाला खतरा अब भी मंडरा रहा है। विपक्ष जहां इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर बना हुआ है, वहीं सरकार की तरफ से अब विधानसभा में भी इस पर अपना रुख साफ कर दिया गया है। ओ-जोन वजीराबाद से ओखला तक लगभग 22 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है।

क्या होता है ओ-जोन

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत यमुना के बाढ़ वाले इलाके (फ्लडप्लेन) को 'ओ-जोन' घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि यह इलाका नदी का संरक्षित तल या बाढ़ वाला मैदान है, जहां ईंट-पत्थर से कोई भी निर्माण करना मना है, क्योंकि यह जमीन नदी के अतिरिक्त पानी को सोखने और इकोसिस्टम का संतुलन बनाकर रखने के लिए है।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने मई महीने में सरकारी एजेंसियों को ओ-जोन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिए थे, जहां पिछले कुछ दशकों में लगभग 90 अवैध कॉलोनियां बस गई हैं।

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भाजपा सरकार ने ओ-जोन पर साफ किया रुख

सत्तारूढ़ दल भाजपा ने शुक्रवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान फिर से दोहराया कि ओ-जोन में बने किसी भी घर को नहीं तोड़ा जाएगा। भाजपा ने विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (आप) पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा की यह टिप्पणी 'आप' विधायक संजीव झा के बयानों के बाद आई है।

दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने ओ-जोन के मामले को गंभीर बताया और कहा कि भाजपा के सांसदों और विधायकों ने अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की है। उन्होंने कहा, "ओ-जोन में 30 लाख से अधिक घर हैं और उनमें से किसी को भी नहीं तोड़ा जाएगा।"

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भरोसा दिलाया है कि ओ-जोन में पहले से बने घरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोर्ट का आदेश इस इलाके में नए निर्माण कार्यों के लिए था।

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'आप' ने विधानसभा में ओ-जोन पर सरकार को घेरा

संजीव झा ने विधानसभा में यमुना के बाढ़ वाले इलाके ‘ओ-जोन’ में चल रही तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए अनधिकृत कॉलोनियों के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले 12-15 लाख लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

कपिल मिश्रा ने 'आप' पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 'आप' कार्यकर्ता ओ-जोन वाले इलाकों में घरों के निर्माण के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा रहे हैं ताकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) कार्रवाई करें और फिर वे उस कार्रवाई का राजनीतिकरण कर सकें। दिल्ली के मंत्री ने विपक्षी विधायकों से कहा, “आपका सपना है कि घर तोड़े जाएं ताकि आप उन पर राजनीति कर सकें।” उन्होंने सदन में इस मुद्दे पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव रखा। मिश्रा ने संजीव झा को जवाब देते हुए कहा, "वो पहले शिकायत दर्ज कराते हैं और फिर विरोध-प्रदर्शन करते हैं। यह बहुत घटिया स्तर की राजनीति है। आप 10 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह मामला अदालत में तय हो सके।"

संजीव झा ने PM-UDAY योजना पर उठाए सवाल

'आप' विधायक ने कहा कि बुराड़ी, मिलन विहार, जगतपुर, वजीराबाद और ओखला में कई घर गिरा दिए गए और वहां के लोग डर के साये में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी कॉलोनियों को केंद्र द्वारा 2019 में शुरू की गई PM-UDAY योजना के तहत कानूनी सुरक्षा दी गई थी। जब 2026 में कानूनी मालिकाना हक का सवाल उठा, तो इन कॉलोनियों को क्यों छोड़ दिया गया?" PM-UDAY योजना दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक या ट्रांसफर अथवा गिरवी रखने के अधिकार देने के लिए लाई गई थी। उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार के रुख पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि वह कोर्ट के सामने ओ-जोन में अनधिकृत कॉलोनियों के मामले को स्पष्ट करने में नाकाम रही।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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