दिल्ली की सड़कें होंगी चकाचक; टार्गेट सेट और डेड लाइन तय, किन प्रोजेक्ट पर काम?
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने इसके लिए टार्गेट सेट कर दिया है। इसके लिए डेड लाइन भी तय कर दी गई है।
दिल्ली की सड़कों को चकाचक करने की तैयारी है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने 400 किलोमीटर से अधिक सड़कों को चकाचक करने का टार्गेट सेट कर दिया है। इसके लिए मार्च 2026 तक की डेड लाइन भी तय कर दी गई है। सड़कों को दुरुस्त करने के काम केंद्रीय सड़क निधि (Central Road Fund, CRF) और राज्य सरकार दोनों फंडिंग से पूरा किया जाएगा।
402 किलोमीटर सड़कें होंगी दुरुस्त
दिल्ली सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, सड़कों को विश्वस्तरीय बनाने के मिशन का नेतृत्व लोक निर्माण विभाग (PWD) कर रहा है। फोकस बेहतर इंजीनियरिंग मानकों पर आधारित सड़कें बनाने के साथ जाम कम करने पर है। इस योजना में कुल 402 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं। इनमें 300.917 किलोमीटर सड़कें केंद्र के तहत आती हैं जबकि 100.944 किलोमीटर राज्य फंड के अंतर्गत आती हैं।
केंद्रीय सड़क निधि की सड़क परियोजनाएं
वजीराबाद ईस्टर्न एप्रोच रोड – 3.56 किमी
रोड नंबर 68, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली – 2.20 किमी
ओल्ड जीटी रोड अपग्रेडेशन – 0.799 किमी
रोड नंबर 59, लोनी बॉर्डर – 1.10 किमी
नरेला–अलीपुर रोड सुदृढ़ीकरण – 1.80 किमी
भजनपुरा–यमुना विहार मुख्य सड़क – 1.25 किमी
सीलमपुर–शास्त्री पार्क कॉरिडोर – 1.05 किमी
करावल नगर रोड (इंप्रूवमेंट सेक्शन) – 2.50 किमी
हैवी लोड वाली सड़कें, डेड लाइन तय
बताया जाता है कि CRF के तहत आने वाली इन सड़कों पर हैवी ट्रैफिक लोड है। ये दिल्ली-NCR की प्रमुख सड़कें हैं। बताया जाता है कि कई केंद्रीय सड़क निधि की कई सड़क परियोजनाओं के टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इनको चकाचक करने के लिए डेडलाइन भी तय कर दी गई है। इन सड़कों को फरवरी-मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
