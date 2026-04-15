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दिल्ली में बुजुर्गों को तुरंत मिलेगा इलाज, 20 जेरियाट्रिक एंबुलेंस होंगी शुरू

Apr 15, 2026 10:00 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजीव शर्मा, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए 20 नई आधुनिक एम्बुलेंस शुरू कर रही है। इससे कुल संख्या 351 हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह के अनुसार, भविष्य में इन्हें 1000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 13,034 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

दिल्ली में बुजुर्गों को तुरंत मिलेगा इलाज, 20 जेरियाट्रिक एंबुलेंस होंगी शुरू

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने घोषणा की है कि राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जल्द ही 20 आधुनिक जेरियाट्रिक एम्बुलेंसश शुरू की जाएंगी। इन विशेष एम्बुलेंस के जुड़ने से दिल्ली में सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज (CATS) एम्बुलेंस की कुल संख्या 331 से बढ़कर 351 हो जाएगी। इसे भविष्य में 1000 तक ले जाने की योजना है। यह पहल बुजुर्गों को आपातकालीन स्थिति में बेहतर प्री-हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए की गई है। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 13,034 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है ताकि बुनियादी ढांचे और क्रिटिकल केयर सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

बुजुर्गों को तुरंत मिलेगी इमरजेंसी हेल्थ सेवाएं

दिल्ली में बुजुर्गों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं जरूरत पड़ने पर तत्काल मिलेंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द ही 20 आधुनिक जेरियाट्रिक एंबुलेंस शुरू करेगी। इन एंबुलेंस को विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की मेडिकल जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इससे आपातकालीन स्थिति में राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एंबुलेंस के रिस्पॉन्स टाइम में सुधार होने के साथ ही बेहतर प्री-हॉस्पिटल देखभाल भी सुनिश्चित हो सकेगी।

दिल्ली में 331 एंबुलेंस का संचालन

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के मुताबिक अभी सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज (कैट्स) अपने सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम (टोल-फ्री नंबर 102) के जरिए दिल्ली में 331 एंबुलेंस का संचालन कर रही है।

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1000 तक जाएगा एंबुलेंस बेड़ा

ये सभी 112 नंबर यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) के साथ जुड़ी हुई हैं। 20 जेरियाट्रिक एंबुलेंस के जुड़ने के बाद दिल्ली में एंबुलेंस की संख्या बढ़कर 351 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे राजधानी में आपातकालीन सेवाएं और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार चरणबद्ध तरीके से एंबुलेंस के बेड़े को 1000 तक बढ़ाने की योजना बना रही है, ताकि भविष्य की जरूरतों के अनुसार आपातकालीन नेटवर्क तैयार किया जा सके।

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स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर फोकस

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह पहल दिल्ली सरकार के उस विजन का हिस्सा है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और ज्यादा सुलभ, प्रभावी और मजबूत बनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 13,034 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। सरकारी अस्पतालों के अधूरे प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने और क्रिटिकल केयर सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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