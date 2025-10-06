Delhi govt asks hospitals to follow Centre advisory on use of cough syrups in children कफ सिरप को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क, राजधानी के सभी अस्पतालों को खास निर्देश, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi govt asks hospitals to follow Centre advisory on use of cough syrups in children

कफ सिरप को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क, राजधानी के सभी अस्पतालों को खास निर्देश

देश के कई राज्यों में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों में कफ सिरप के उपयोग पर केंद्र सरकार के परामर्श का सख्ती से पालन करें।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 11:33 PM
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सभी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, डायरेक्टर और विभागाध्यक्षों को पिछले सप्ताह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

सिंह ने कहा कि इस परामर्श का उद्देश्य बच्चों में कफ सिरप के अनावश्यक उपयोग को रोकना है। सभी अस्पतालों (सरकारी या निजी) को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर को जारी अपने परामर्श में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बच्चों के लिए कफ सिरप के विवेकपूर्ण उपयोग का आग्रह किया था। सरकार ने कहा था कि छोटे बच्चों में अधिकांश बीमारियां बिना किसी दवा के भी ठीक हो जाती हैं। सलाह के अनुसार, दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जाएं। आमतौर पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी इनकी सिफारिश नहीं की जाती है।

बड़े बच्चों के लिए इनका उपयोग केवल सावधानीपूर्वक, कड़ी निगरानी और सही खुराक और अवधि के सख्त पालन के बाद ही किया जाना चाहिए। केंद्र ने यह भी सलाह दी है कि पानी की पर्याप्त मात्रा, आराम और सही देखभाल जैसे उपायों को प्राथमिक इलाज के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसने आगे निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में वितरित सभी कफ सिरप उत्पादों का निर्माण गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज के तहत किया जाना चाहिए और उनमें फार्मास्युटिकल-ग्रेड एक्सीपिएंट्स होने चाहिए।

दिल्ली सरकार ने सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को डिस्पेंसरियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी क्लीनिकों में इस सलाह का प्रसार करने का निर्देश दिया है।