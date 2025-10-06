दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगेगी दिल्ली सरकार: CM रेखा गुप्ता

दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी में हरित पटाखे (ग्रीन क्रेकर्स) चलाने की अनुमति देने की मांग करेगी। इसके लिए सरकार कोर्ट में लिखित रूप से अपना पक्ष रखेगी। इसमें कहा जाएगा दीपावली भारतीय सांस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है। इसलिए प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग को अनुमति दी जाए।

दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी में हरित पटाखे (ग्रीन क्रेकर्स) चलाने की अनुमति देने की मांग करेगी। इसके लिए सरकार कोर्ट में लिखित रूप से अपना पक्ष रखेगी। इसमें कहा जाएगा दीपावली भारतीय सांस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है। इसलिए जन-भागीदारी व सरकारी नियमों का पालन करते हुए प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग को अनुमति दी जाए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है त्योहार के दौरान, ग्रीन पटाखों को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए।

सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर प्रभावी रोक और पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देती है, ताकि इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश को लागू किया जा सके। ये सभी ग्रीन पटाखे, अधिकृत संस्थाओं द्वारा निर्मित हों जिन्हें सक्षम व संबंधित विभागों द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड निर्माताओं को दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखे (ग्रीन फायरक्रेकर्स) बनाने की अनुमति दी थी। हालांकि उसने यह शर्त भी लगा दी थी कि इन पटाखों को दिल्ली-एनसीआर में बेचा नहीं जाएगा। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को हितधारकों के साथ मिलकर 8 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध का समाधान पेश करने का भी निर्देश दिया था।