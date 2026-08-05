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DTC ने आय बढ़ाने के लिए खोजा बेहद खास उपाय, अब बसों में जल्द दिखाई देगा आपको बड़ा बदलाव

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि, 'दिल्ली में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों की बॉडी पर विज्ञापन लगाने की इजाजत देने से सरकार की कमाई जरूर बढ़ेगी और इस अतिरिक्त कमाई का इस्तेमाल सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।'

New Delhi, Feb 08 (ANI): A view of electric buses as 500 electric buses for the Delhi Transport Corporation (DTC) are flagged off, in New Delhi on Sunday. (@p_sahibsingh/ANI Photo)
DTC ने आय बढ़ाने के लिए लिया बड़ा फैसला, अब बसों में जल्द दिखाई देगा आपको बड़ा बदलाव

DTC यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जल्द ही शहर में चलने वाली अपनी बसों में एक बड़ा बदलाव करने वाला है, जिसका फैसला हाल ही में हुई स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) की बैठक में लिया गया। इस बैठक में बसों के किराये से होने वाली आय के अलावा अन्य जरियों से होने वाली कमाई को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसके तहत निगम ने अपनी बसों पर 'फुल-बॉडी रैप' (पूरी बस पर चिपके हुए) विज्ञापनों को मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी ने एक खास कमेटी से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया, जबकि इससे पहले तक DTC की बसों पर सिर्फ बाईं ओर व पीछे की तरफ ही विज्ञापन लगाने की अनुमति थी। हालांकि अब नए निर्णय के साथ पूरी बस पर विज्ञापन लगाने का रास्ता साफ हो गया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया, 'STA से अनुमति मिलने के बाद, हम लोग पहले चरण में आठ बस डिपो में 948 इलेक्ट्रिक बसों पर 'फुल-बॉडी रैप' विज्ञापन लगा रहे हैं, जिसमें सामने का हिस्सा और खिड़कियां शामिल नहीं होंगी।' उन्होंने बताया कि DTC फिलहाल शहर भर में 7,000 से ज्यादा बसें चलाती है। योजना के अनुसार, बस के बाईं और दाईं तरफ की खिड़कियों, खिड़की के ऊपर के पैनल और छत के नीचे के हिस्से में विज्ञापन लगाने की इजाजत नहीं होगी।

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अधिकारी ने कहा कि इससे पहले तक बसों में केवल बाईं ओर तथा पीछे की तरफ ही विज्ञापन लगाने या चिपकाने की इजाजत थी, लेकिन सड़क सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की वजह से बसों की बॉडी में दाईं तरफ विज्ञापन लगाने पर रोक थी। हालांकि नए फैसले के पीछे की वजह बताते हुए अधिकारी ने कहा कि कंपनियों की दिलचस्पी न होने की वजह से पिछले कुछ सालों में DTC विज्ञापनों से ज्यादा कमाई नहीं कर पाई है।

आगे उन्होंने कहा, 'STA ने पिछले साल DTC बसों पर विज्ञापनों से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए एक खास कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विज्ञापन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बॉडी रैप' विज्ञापन कमाई बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। ऐसे में सिफारिशों के आधार पर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है और काम करने के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी को बुलाने के मकसद से टेंडर जारी किया गया है।'

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कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि, 'दिल्ली में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों की बॉडी पर विज्ञापन लगाने की इजाजत देने से सरकार की कमाई जरूर बढ़ेगी और इस अतिरिक्त कमाई का इस्तेमाल सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।'

यह देखते हुए कि दिल्ली मोटर व्हीकल रूल्स 1993 का नियम 71 (2) पब्लिक सर्विस गाड़ियों पर विज्ञापन लगाने की इजाजत नहीं देता है क्योंकि इससे दूसरे ड्राइवरों का ध्यान भटक सकता है, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि STA बसों पर विज्ञापन के जरिए ज्यादा कमाई करने के लिए खास निर्देश दे सकती है।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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