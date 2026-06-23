काम की बात: दिल्ली में 2.7 लाख कंस्ट्रक्शन वर्करों को गिफ्ट, मिलेगी मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा
दिल्ली सरकार ने करीब 2.70 लाख रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा और अच्छी चिकित्सा सेवाएं देने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने संबंधित योजना को मंजूरी दी है।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में रजिस्टर्ड भवन निर्माण वर्करों और उनके परिजनों के लिए एक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में दिल्ली में लगभग 2.70 लाख रजिस्टर्ड भवन निर्माण वर्करों और उनके परिवारों के लिए 'दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना' को मंजूरी दी गई। योजना का मकसद रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, राजधानी में काम करने वाले लोगों और उनके परिवारों की सेहत की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाया गया कदम बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में रजिस्टर्ड बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्करों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ‘दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्थ स्कीम’ को मंजूरी दी गई।
इस योजना से लगभग 2.70 लाख रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्करों और उनके परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। इससे करीब 10 लाख लोग कवर होंगे। योजना के तहत सरकार की ओर से वर्करों और उनके परिवारों के सालाना हेल्थ चेक-अप के अलावा कई तरह की मेडिकल सेवाएं फ्री में दी जाएंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इलाज की पूरी प्रक्रिया कैशलेस होगी। इससे यह पक्का होगा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों पर कोई आर्थिक बोझ ना आने पाए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना के तहत, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्करों और उनके परिवार के सदस्यों (जिनमें पत्नी, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं) को पैनल वाले अस्पतालों में फ्री और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। हर रजिस्टर्ड वर्कर को पैनल वाले अस्पतालों में 2 लाख तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। एक परिवार के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये तक की होगी। इलाज की प्रक्रिया कैशलेस होगी। इससे वर्करों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
सीएमओ की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, यह योजना रजिस्टर्ड वर्करों और उनके जीवनसाथी के लिए सालाना हेल्थ चेक-अप की सुविधा भी देगी। इसके अलावा, फायदा उठाने वालों को फ्री ओपीडी और आईपीडी सेवाएं, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी सुविधाएं, इमरजेंसी मेडिकल मदद और रेफरल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। दिल्ली के उन इलाकों में जहां कंस्ट्रक्शन वर्करों की संख्या अधिक है वहां मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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