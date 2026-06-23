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काम की बात: दिल्ली में 2.7 लाख कंस्ट्रक्शन वर्करों को गिफ्ट, मिलेगी मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने करीब 2.70 लाख रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा और अच्छी चिकित्सा सेवाएं देने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने संबंधित योजना को मंजूरी दी है।

दिल्ली में 2.7 लाख कंस्ट्रक्शन वर्करों को गिफ्ट, मिलेगी मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में रजिस्टर्ड भवन निर्माण वर्करों और उनके परिजनों के लिए एक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में दिल्ली में लगभग 2.70 लाख रजिस्टर्ड भवन निर्माण वर्करों और उनके परिवारों के लिए 'दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना' को मंजूरी दी गई। योजना का मकसद रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, राजधानी में काम करने वाले लोगों और उनके परिवारों की सेहत की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाया गया कदम बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में रजिस्टर्ड बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्करों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ‘दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्थ स्कीम’ को मंजूरी दी गई।

इस योजना से लगभग 2.70 लाख रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्करों और उनके परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। इससे करीब 10 लाख लोग कवर होंगे। योजना के तहत सरकार की ओर से वर्करों और उनके परिवारों के सालाना हेल्थ चेक-अप के अलावा कई तरह की मेडिकल सेवाएं फ्री में दी जाएंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इलाज की पूरी प्रक्रिया कैशलेस होगी। इससे यह पक्का होगा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों पर कोई आर्थिक बोझ ना आने पाए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना के तहत, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्करों और उनके परिवार के सदस्यों (जिनमें पत्नी, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं) को पैनल वाले अस्पतालों में फ्री और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। हर रजिस्टर्ड वर्कर को पैनल वाले अस्पतालों में 2 लाख तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। एक परिवार के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये तक की होगी। इलाज की प्रक्रिया कैशलेस होगी। इससे वर्करों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

सीएमओ की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, यह योजना रजिस्टर्ड वर्करों और उनके जीवनसाथी के लिए सालाना हेल्थ चेक-अप की सुविधा भी देगी। इसके अलावा, फायदा उठाने वालों को फ्री ओपीडी और आईपीडी सेवाएं, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी सुविधाएं, इमरजेंसी मेडिकल मदद और रेफरल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। दिल्ली के उन इलाकों में जहां कंस्ट्रक्शन वर्करों की संख्या अधिक है वहां मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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