MCD की बुक प्रॉपटी पर भी मिलेगा बिजली कनेक्शन, दिल्ली वालों के लिए बड़ा ऐलान

संक्षेप: दिल्ली में बिजली कनेक्शन से वंचित नागरिकों के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘बुक संपत्ति’ में बिजली कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में बिजली कनेक्शन से वंचित नागरिकों को दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘बुक संपत्ति’ में बिजली कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इसे निर्णय से 1.25 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को तात्कालिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय जन-हित में लिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली विभाग को लगातार जन शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें कहा गया है कि डिस्कॉम (बिजली कंपनियों) द्वारा ऐसी संपत्तियों में बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा जिन्हें निगम ने अवैध निर्माण के चलते बुक कर रखा है।

ऐसे कई मामलों में निगम द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने के बावजूद कई वर्षों तक विभिन्न कारणों से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए अब दिल्ली में उन संपत्तियों को भी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा सकेगा, जो नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के आधार पर ‘बुक’ की गई थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लाखों लोग इन संपत्तियों में रह रहे हैं, लेकिन केवल बुक संपत्ति के आधार पर उन्हें बिजली कनेक्शन से वंचित कर दिया गया था। यह न केवल असुविधाजनक है, बल्कि कई क्षेत्रों में बिजली चोरी को बढ़ावा देता है।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। यह आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नए आदेश के अनुसार डिस्कॉम (बिजली कंपनियां) अब केवल इस आधार पर कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकती कि संपत्ति दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के लिए बुक की गई है।