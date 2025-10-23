दिल्ली में महिलाएं भी करेंगी नाइट शिफ्ट; रेखा सरकार का नोटिफिकेशन, क्या शर्तें?

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर के कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए शर्तें भी लगाई गई हैं। रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी…

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर दुकानों और कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए शर्तें भी लगाई गई हैं। संस्थानों को महिलाओं की नाइट शिफ्ट लगाने के लिए उसने इसकी लिखित सहमति लेनी होगी। बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साल की शुरुआत में महिलाओं की नाइट शिफ्ट संबंधी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

रेखा सरकार का नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार के श्रम विभाग की ओर से हाल ही में जारी नोटिफिकेशन में दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 के तहत महिलाओं को रोजगार देने और उनके रोजगार की शर्तों से संबंधित 2 प्रविष्टियां जोड़ी गईं।

क्या शर्तें? 1- नोटिफिकेशन में कहा गया है कि महिलाओं की नाइट शिफ्ट लगाने के लिए उनकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा।

2- संस्थानों को महिलाओं की नाइट शिफ्ट लगाने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) भी गठित करनी होंगी।

3- किसी भी कर्मचारी को किसी भी दिन नौ घंटे (भोजन और आराम के समय सहित) से अधिक और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4- नियोक्ता को नाइट शिफ्ट वाली महिला कर्मियों की सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्था करनी होगी।

5- प्रावधान किया गया कि किसी भी कर्मचारी को एक दिन में पांच घंटे से अधिक ओवरटाइम करने की अनुमति नहीं होगी।

6- यदि शिफ्ट के आधार पर ड्यूटी लगाई जा रही है तो व्यवस्था ऐसी होगी कि किसी भी कर्मचारी को केवल नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए।

7- नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। फुटेज को कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखना होगा। मुख्य निरीक्षक की मांग पर उसे प्रस्तुत करना होगा।

8- राष्ट्रीय अवकाशों पर काम के बदले कॉम्प ऑफ, वीकली ऑफ, न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि, बीमा और बोनस जैसे कानूनी लाभ भी देने होंगे।