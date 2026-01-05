10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान, दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया; LG ने सराहना की
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली सरकार के एजेंडा और विकास प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश की। उन्होंने प्रमुख बजटीय आवंटन, व्यापार सुगमता बढ़ाने के उपाय, श्रम कानून सुधार और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर प्रकाश डाला।
सदन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसमें 10 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जल आपूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक न्याय शामिल हैं।
75 डिजिटल सेवाओं को एकीकृत किया
एलजी ने कहा कि सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सेवा वितरण में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने व्यापारियों और व्यवसायों को सहयोग देने के उद्देश्य से किए गए बदलाओं का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापार में आसानी लाने की पहल के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। विभिन्न विभागों की 75 डिजिटल सेवाओं को ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है। शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24/7 खुले रह सकते हैं।
व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना आसान बनाया
सक्सेना ने विधानसभा को बताया कि सुधार ढांचे को मजबूत करने के लिए विधायी परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। दिल्ली की दुकानों और प्रतिष्ठानों से जुड़े अधिनियम में अन्य संशोधनों के लिए एक विधेयक पेश किया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, भूमि उपयोग परिवर्तन की मंजूरी, कारखाना और व्यापार लाइसेंस आदि प्राप्त करना आसान बना दिया गया है। मौजूदा श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित करके, सरकार ने केंद्र सरकार के साथ पूर्ण समन्वय में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री विकास कोष के लिए 1400 करोड़ स्वीकृत
उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार की प्रशंसा की। कहा कि मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार को इन सुधारों को बहुत कम समय में लागू करने के लिए बधाई देता हूं। पूंजी और अवसंरचना संबंधी जरूरतो को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विकास कोष के लिए 1400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 17 अस्पतालों में विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। सितंबर 2025 में पांच अस्पताल ब्लॉकों का उद्घाटन किया गया। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगा।