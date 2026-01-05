Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Govt allocates Rs 1 lakh crore budget focusing on 10 key sectors
10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान, दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया; LG ने सराहना की

10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान, दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया; LG ने सराहना की

संक्षेप:

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली सरकार के एजेंडा और विकास प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश की। उन्होंने प्रमुख बजटीय आवंटन, व्यापार सुगमता बढ़ाने के उपाय, श्रम कानून सुधार और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर प्रकाश डाला।

Jan 05, 2026 06:03 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली सरकार के एजेंडा और विकास प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश की। उन्होंने प्रमुख बजटीय आवंटन, व्यापार सुगमता बढ़ाने के उपाय, श्रम कानून सुधार और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर प्रकाश डाला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सदन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसमें 10 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जल आपूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक न्याय शामिल हैं।

75 डिजिटल सेवाओं को एकीकृत किया

एलजी ने कहा कि सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सेवा वितरण में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने व्यापारियों और व्यवसायों को सहयोग देने के उद्देश्य से किए गए बदलाओं का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापार में आसानी लाने की पहल के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। विभिन्न विभागों की 75 डिजिटल सेवाओं को ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है। शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24/7 खुले रह सकते हैं।

ये भी पढ़ें:AAP के 4 विधायक दिल्ली विधानसभा से 3 दिन के लिए सस्पेंड, क्या है इसकी वजह
ये भी पढ़ें:गरीबों को CM रेखा गुप्ता का नए साल का उपहार, 15 महीने मुफ्त मिलेगी पैक्ड चीनी

व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना आसान बनाया

सक्सेना ने विधानसभा को बताया कि सुधार ढांचे को मजबूत करने के लिए विधायी परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। दिल्ली की दुकानों और प्रतिष्ठानों से जुड़े अधिनियम में अन्य संशोधनों के लिए एक विधेयक पेश किया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, भूमि उपयोग परिवर्तन की मंजूरी, कारखाना और व्यापार लाइसेंस आदि प्राप्त करना आसान बना दिया गया है। मौजूदा श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित करके, सरकार ने केंद्र सरकार के साथ पूर्ण समन्वय में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री विकास कोष के लिए 1400 करोड़ स्वीकृत

उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार की प्रशंसा की। कहा कि मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार को इन सुधारों को बहुत कम समय में लागू करने के लिए बधाई देता हूं। पूंजी और अवसंरचना संबंधी जरूरतो को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विकास कोष के लिए 1400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 17 अस्पतालों में विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। सितंबर 2025 में पांच अस्पताल ब्लॉकों का उद्घाटन किया गया। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।