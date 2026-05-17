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प्राइवेट सेक्टर में 2-दिन WFH, ऑफिस के घंटे बदलें…, दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों से की खास अपील

Ratan Gupta नई दिल्ली, पीटीआई
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दिल्ली सरकार ने प्राइवेट कंपनियों और ऑर्गनाइजेशन को दो-दिन की वर्क-फ्रॉम-होम पॉलिसी अपनाने और ऑफिस के समय में बदलाव करने की सलाह दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों से खास अपील भी की है। जानिए क्या…

प्राइवेट सेक्टर में 2-दिन WFH, ऑफिस के घंटे बदलें…, दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों से की खास अपील

दिल्ली सरकार ने प्राइवेट कंपनियों और ऑर्गनाइजेशन को दो-दिन की वर्क-फ्रॉम-होम पॉलिसी अपनाने और ऑफिस के समय में बदलाव करने की सलाह दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों से खास अपील की है। उनसे अनुरोध किया गया है कि आप लोग कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि दुनिया भर में फैली अनिश्चितताओं के बीच ईंधन बचाने की कोशिशों में मदद मिल सके। हालांकि इस मुहिम में कुछ जरूरी सेवाएं शामिल नहीं हैं, जिसमें इमरजेंसी सेवाएँ आती हैं।

इमरजेंसी सेवाओं को मिली छूट

इनके नाम कुछ इस तरह हैं- अस्पताल और दूसरी हेल्थ जगहों, बिजली, पानी, सफाई और संबंधित म्युनिसिपल सेवाएं। इस तरह की जरूरी, इमरजेंसी सेवाओं में शामिल प्राइवेट संस्थाएँ दिल्ली लेबर डिपार्टमेंट की जारी एडवाइजरी में शामिल नहीं थीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हफ्ते की शुरुआत में 90-दिन का 'मेरा भारत, मेरा योगदान' फ्यूल बचाने वाला कैंपेन शुरू किया था। इसके तहत दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए दो-दिन का वर्क-फ़्रॉम-होम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने का नियम बनाया गया है।

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श्रम मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

श्रम मंत्रालय ने रविवार को एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया है, मौजूदा ग्लोबल हालात को देखते हुए, ईंधन- पेट्रोल, डीजल और CNG बचाना और इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल पक्का करना बहुत जरूरी है। इसमें कहा गया है कि ऑफिस आना-जाना राजधानी में रोजाना गाड़ियों के फ्यूल की खपत में सबसे बड़ा हिस्सा है।

इसमें कहा गया है कि वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) अरेंजमेंट अपनाकर इस फ्यूल के बड़े इस्तेमाल से बचा जा सकता है, जिसने COVID-19 और GRAP से जुड़े प्रतिबंधों के दौरान अपनी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी दिखाई है।

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कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम

एडवाइजरी में कहा गया है, "देश में फ्यूल बचाने की कोशिशों में योगदान देने के लिए, दिल्ली में इंडस्ट्रियल जगहों, फैक्ट्रियों, दुकानों और कमर्शियल जगहों के सभी एम्प्लॉयर्स (IT, IT इनेबल्ड सर्विसेज (ITES) वगैरह शामिल हैं) को हर हफ़्ते कम से कम दो दिन वर्क-फ्रॉम-होम लागू करने के लिए जोर देकर कहा जाता है।"

काम के घंटे अलग-अलग करें, कर्मचारियों को भी सलाह

एडवाइजरी में सड़कों पर पीक-आवर में गाड़ियों का लोड कम करने के लिए काम के घंटे अलग-अलग करने की सलाह दी गई है। कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार-पूलिंग या आने-जाने के नॉन-मोटराइज्ड तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया गया है।

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ट्रैवल खर्च कम करने के लिए फिजिकल मीटिंग को वर्चुअल या ऑनलाइन सेशन में बदलने, गैर-जरूरी ट्रैवल के लिए ऑफिशियल गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करने और बिना रुकावट WFH ऑपरेशन को मुमकिन बनाने के लिए काफी IT इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने की भी सलाह दी गई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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