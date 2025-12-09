Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
दिल्ली के गोविंदपुरी में विकास मावी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व, 3 अरेस्ट, 1 अब भी फरार; हत्या की वजह क्या

संक्षेप:

दिल्ली के साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुरी थाना पुलिस ने विकास मावी उर्फ विक्की मर्डर केस को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। 

Dec 09, 2025 02:51 pm IST
दिल्ली के साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुरी थाना पुलिस ने विकास मावी उर्फ विक्की मर्डर केस को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने मृतक का शव जंगल वाले इलाके से बरामद किया था। आरोपियों ने आपसी झगड़े के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान- विशाल राय, प्रवीण उर्फ पम्मी और केशव बिधूड़ी के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक का शव भी बरामद कर लिया है और अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त कर ली है। सबूत मिटाने की कोशिश में नष्ट किया गया सीसीटीवी डीवीआर भी मिल गया है।

गोविंदपुरी थाने में 08 जुलाई को 2025 को विकास मावी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस का विश्लेषण किया और अपराधियों को पकड़ने के लिए कई जगह छापेमारी की।

पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि 6 और 7 की दरमियानी रात मृतक विकास मावी को आखिरी बार तुगलकाबाद गांव में विशाल राय के साथ शराब पीते हुए देखा गया था। पुलिस को बड़ी सफलता तब मिली जब 28 साल के विशाल राय ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि मृतक का तीन लोगों के साथ झगड़ा हुआ था, जो बहुत बढ़ गया था, जिसमें विकास मावी की मौत हो गई।

सबूत मिटाने को इलाके से सीसीटीवी डीवीआर हटाया

गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे के आधार पर मृतक का शव फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित मंगर चौकी के पास एक जंगल वाले इलाके से बरामद किया गया। पुलिस ने पीड़ित की कार भी ढूंढ निकाली और जब्त कर ली, जिसका इस्तेमाल घटना के दौरान और बाद में किया गया था। क्राइम सीन, गाड़ी और शव मिलने की जगह की डिटेल में फॉरेंसिक जांच की गई। यह भी पता चला कि आरोपियों ने एक फरार संदिग्ध राहुल बिधूड़ी के साथ मिलकर सबूत मिटाने के लिए इलाके से सीसीटीवी डीवीआर हटा दिया था।

पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों का बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। फरार आरोपी राहुल बिधूड़ी को जल्द से जल्द ढूंढने और गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तार सभी आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल पाए गए हैं।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं।
