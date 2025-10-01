यमुना की गहराइयों का राज खोलेगी दिल्ली सरकार, बाढ़ से निपटने की अनोखी पहल

दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को बेहतर बनाने और बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए पल्ला से जैतपुर तक 48 किलोमीटर के दायरे में एक विस्तृत टोपोग्राफिक और बैथिमेट्रिक सर्वे कराने का फैसला किया है, जिससे नदी के तल में जमा गाद और रुकावटों का पता चलेगा।

दिल्ली की लाइफ लाइन मानी जाने वाली यमुना नदी को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। मंगलवार को सीनियर अधिकारियों ने बताया कि सरकार पल्ला (दिल्ली-हरियाणा सीमा) से जैतपुर (दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा) तक यमुना के 48 किलोमीटर के दायरे में एक विस्तृत टोपोग्राफिक और बैथिमेट्रिक सर्वे कराएगी। यह सर्वे नदी की गहराइयों को नापेगा, रुकावटों को चिह्नित करेगा और बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही, नजफगढ़ और सप्लीमेंट्री ड्रेन में भी इसी तरह के सर्वे होंगे।

यमुना की गहराइयों में छिपे रहस्यों का खुलासा यमुना नदी के तल को समझने के लिए दिल्ली सरकार अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा ले रही है। बैथिमेट्रिक सर्वे में सोनार और इको साउंडर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा, जो नदी के तल की गहराई और संरचना को मैप करेंगे। यह सर्वे हर 250 मीटर पर नदी के क्रॉस-सेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, ताकि यह पता चल सके कि कहीं रेत, मिट्टी या कचरा तो नहीं जमा है, जो बाढ़ का कारण बन सकता है।

टोपोग्राफिक सर्वे में नदी के दोनों किनारों के 100 मीटर के दायरे में हर छोटी-बड़ी चीज को मैप किया जाएगा। इसमें तटबंध, घाट, नाले, द्वीप और यहां तक कि अतिक्रमण भी शामिल होंगे। यह सर्वे नदी के आसपास की पूरी भौगोलिक तस्वीर पेश करेगा। एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'हम यमुना को और बेहतर बनाना चाहते हैं। यह सर्वे हमें नदी की सेहत को समझने और भविष्य में रिवरफ्रंट डेवलपमेंट और नेविगेशन प्रोजेक्ट्स की दिशा में काम करने में मदद करेगा।'

हाई-टेक तकनीक से होगा काम इस सर्वे में मोटरबोट्स पर लगे इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीनें, सिंगल और मल्टी-बीम सोनार, GPS और मोशन सेंसर जैसे उपकरण इस्तेमाल होंगे। इनसे मिले डेटा को विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोसेस करके एक डिजिटल सरफेस मैप तैयार किया जाएगा। यह मैप नदी के तल की हर छोटी-बड़ी जानकारी को सामने लाएगा, जिससे बाढ़ नियंत्रण और नदी के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

नजफगढ़ ड्रेन का भी होगा सर्वे यमुना के साथ-साथ दिल्ली के सबसे बड़े ड्रेनेज सिस्टम, नजफगढ़ ड्रेन और इसके सहायक सप्लीमेंट्री ड्रेन में भी बैथिमेट्रिक सर्वे होगा। नजफगढ़ ड्रेन का सर्वे दो चरणों में होगा। पहले चरण में ओल्ड ककरोला रेगुलेटर से बसई दारापुर ब्रिज (20 किमी) तक सर्वे होगा, जिसकी लागत करीब 19 लाख रुपये होगी। दूसरे चरण में बसई दारापुर से तिमारपुर ब्रिज (12 किमी) तक सर्वे होगा, जिसकी लागत करीब 7 लाख रुपये है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री ड्रेन का सर्वे इसके उद्गम से रिठाला ब्रिज तक होगा। इन सर्वे से ड्रेनेज सिस्टम की रुकावटों को दूर करने में मदद मिलेगी।

कितना खर्च, कितना समय? यमुना के दोनों सर्वे (टोपोग्राफिक और बैथिमेट्रिक) की अनुमानित लागत 75 लाख रुपये है और चुनी गई एजेंसी को यह काम 8 महीने में पूरा करना होगा। वहीं, नजफगढ़ और सप्लीमेंट्री ड्रेन के सर्वे की कुल लागत 40 लाख रुपये होगी।