पानी सप्लाई के सिस्टम में बदलाव करेगी दिल्ली सरकार, क्या होगा पैमाना; मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया
दिल्ली सरकार पेयजल सप्लाई के सिस्टम में बदलाव करने पर विचार कर रही है। गर्मियों में दिल्ली को लगभग 1250 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी की जरूरत होती है, जबकि 1000 एमजीडी पानी ही उत्पादित होता है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि 13 विधानसभा में पेयजल को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं।
राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार इसकी वितरण व्यवस्था में बदलाव करेगी। इसके तहत यह तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र को कितनी देर पानी मिलना चाहिए। इसका उद्देश्य ऐसी संतुलित जल वितरण व्यवस्था विकसित करना है, जिससे किसी भी क्षेत्र को पानी की कमी का सामना न करना पड़े।
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि कुछ इलाकों में कम आबादी को ज्यादा पानी जबकि ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों को कम पानी मिल रहा है। जल बोर्ड इसे लेकर काम कर रहा है, ताकि आबादी के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा सके। दिल्ली में हर वर्ष पानी की मांग बढ़ रही है, जबकि उपलब्ध जल संसाधन सीमित हैं। गर्मियों के चरम मौसम में दिल्ली को लगभग 1,250 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी की आवश्यकता होती है। जबकि दिल्ली में एक हजार एमजीडी पानी उत्पादित होता है।
संतुलित वितरण व्यवस्था तैयार होगी
मंत्री ने बताया कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व, जल मांग, उपलब्ध आपूर्ति और मौजूदा अवसंरचना का वैज्ञानिक अध्ययन करवाएगी। इसका उद्देश्य ऐसी संतुलित जल वितरण व्यवस्था विकसित करना है, जिससे किसी भी क्षेत्र को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। यमुना में जल का स्तर घटने के चलते पिछले कुछ दिनों में जल उत्पादन में लगभग 100 एमजीडी की कमी आई है।
पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठा रहे कदम
जल बोर्ड जल वितरण नेटवर्क में होने वाली नॉन-रेवेन्यू वॉटर (रिसाव, चोरी और तकनीकी खामियों के कारण होने वाले जल नुकसान) को कम करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। सरकार डीएसबी नहर को खुली नहर प्रणाली से बंद पाइपलाइन आधारित प्रणाली में बदलने पर विचार कर रही है। वर्तमान में डीएसबी नहर प्रणाली में लगभग 40 से 45 प्रतिशत पानी का नुकसान हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए आईआईटी रुड़की से अध्ययन कराया जा रहा है।
13 विधानसभाओं में ही आ रही ज्यादा शिकायतें
मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 70 में से केवल 12-13 विधानसभाओं में ही पानी की समस्या है और लोगों द्वारा यहां से शिकायतें आ रही हैं। इसका बड़ा कारण यहां पानी की कम आपूर्ति है। यह विधानसभा गोकलपुर, सुल्तानपुर, उत्तम नगर, घोंडा, बुराड़ी, विकासपुरी, ओखला, देवली, किराड़ी, बदरपुर, संगम विहार, मुस्तफाबाद और करावल नगर हैं। हालांकि, बीते वर्षों के मुकाबले यहां से आने वाले शिकायतों में कमी देखने को मिली है।
दिल्ली में बदली जाएंगी पुरानी पाइपलाइनें
मंत्री ने कहा कि जल वितरण प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पुरानी पाइपलाइन व्यवस्था है। दिल्ली के 16,634 किलोमीटर लंबे जल वितरण नेटवर्क में से लगभग 5,500 किलोमीटर पाइपलाइनें 30 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। इन पुरानी पाइपलाइनों में रिसाव और प्रदूषण की संभावना अधिक रहती है, जिससे बड़ी मात्रा में शोधित पानी उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। अब इन सबको बदला जाएगा।
ड्यूल पाइपिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे
मंत्री ने बताया कि दिल्ली में एक हजार एमजीडी पानी की आपूर्ति होती है, जिसमें से 800 एमजीडी पानी सीवेज में आ जाता है। नई व्यवस्था में सीवेज का शोधित पानी अलग पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से शौचालय फ्लशिंग, बागवानी, लैंडस्केपिंग, निर्माण कार्यों और वाहन धुलाई जैसे गैर-पीने योग्य कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं ताजा पेयजल केवल पीने और घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार सबसे पहले ड्यूल पाइपिंग सिस्टम को सरकारी भवनों और सार्वजनिक संस्थानों में लागू करेगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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