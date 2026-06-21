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पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली सरकार देगी नौकरी में 20% आरक्षण, किन विभागों में मिलेगा फायदा?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पूर्व अग्निवीरों के लिए खास खबर है। रेखा सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली की सरकारी नौकरी में ऐसे नौजवानों को 20 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा, ताकि देश सेवा करने वाले खून को सम्मान और बेहतर जीवन दिया जा सके।

पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली सरकार देगी नौकरी में 20% आरक्षण, किन विभागों में मिलेगा फायदा?

दिल्ली सरकार सेवानिवृत होने वाले अग्निवीरों के लिए खास व्यवस्था करने जा रही है। दिल्ली की रेखा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में 20 फीसदी आरक्षण देने का निर्देश दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है, आखिर किन विभागों में और किस तरह के पदों पर ये भर्ती की जाएगी। इसकी जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की तरफ से जारी की गई है। जानिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं।

इन विभागों में 20 फीसदी आरक्षण की बात

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली में मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में, अलग-अलग सरकारी विभागों तथा एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति की समीक्षा की। इसके बाद पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, वन गार्ड, जेल वार्डन और वन्यजीव गार्ड जैसे 'ग्रुप सी' के पदों पर सेना से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का निर्देश दिया।

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उपराज्यपाल ने एक्स पर साझा की पोस्ट

संधू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट भी साझा की। उन्होंने लिखा- ''इन युवा पुरुषों और महिलाओं (सेवानिवृत्त अग्निवीरों) के अनुशासन, कौशल और प्रशिक्षण का सही इस्तेमाल करने के लिए, पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, वन गार्ड तथा वन्यजीव गार्ड जैसे 'ग्रुप सी' के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया जाता है।''

भर्ती नियमों से जुड़ी प्रक्रियाओं को 30 जून तक तय करें

'ग्रुप सी' के तहत आने वाले पद गैर-राजपत्रित होते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि सभी योग्य भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती खुली रहेगी, ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके और देश के लिए उनकी सेवा को मान्यता दी जा सके। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी विभागों के लिए भर्ती नियमों में ज़रूरी प्रक्रियाओं और संशोधनों को पूरा करने की समयसीमा 30 जून तय की गई है। संधू ने कहा कि विभागों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन नए लोगों की खास क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकें।

जानिए क्या है अग्निवीर योजना

अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की एक सैन्य भर्ती योजना है, जिसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। इसके तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना में युवाओं की चार साल के लिए भर्ती की जाती है। चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। चार साल की सेवा पूरी होने के बाद अधिकतम 25% अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर नियमित सेवा में शामिल किया जाता है, जबकि बाकी 75% को सेवा निधि (सेवानिधि) पैकेज और अन्य लाभ देकर सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सेना को युवा और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना तथा युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

भाषा के इनपुट भी शामिल हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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