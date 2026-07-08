काम की बात: सावधान! ट्रैफिक नियम तोड़ा तो लाइसेंस वापसी के लिए करना होगा ये काम, दिल्ली सरकार ला रही नए नियम
दिल्ली परिवहन विभाग ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने की स्थिति में उसे वापस पाने के लिए ट्रेनिंग और काउंसिलिंग से गुजरना होगा। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली सरकार अब केवल दंड देने के बजाय चालकों के व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करेगी।
दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वाहन चालकों ने अब यातायात नियम तोड़ा तो उनकी मुश्किलें सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। नए नियम के तहत गंभीर उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने के बाद न केवल छह महीने तक वाहन चलाने पर रोक लगेगी, बल्कि लाइसेंस वापस पाने के लिए दो दिन की अनिवार्य ट्रेनिंग और काउंसिलिंग से भी गुजरना होगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और फाइल को मंजूरी मिलने के बाद अब ट्रेनिंग सेंटरों को अधिकृत किया जा रहा है।
लाइसेंस निलंबन की अवधि बढ़ी
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कुछ वर्ष पहले तक लाइसेंस निलंबन की अवधि महज तीन महीने थी, जिसे बढ़ाकर छह महीने किया गया। इसके बावजूद चालकों के व्यवहार में बदलाव नहीं आया। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां वाहन चालक छह से सात बार नियम तोड़ने के बाद भी सिर्फ जुर्माना या निलंबन का दंड पाकर दोबारा वही गलती दोहराते हैं।
चालकों के व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश
इसी को देखते हुए अब केवल दंड देने के बजाय चालकों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए इस सुधारात्मक प्रशिक्षण व्यवस्था को अनिवार्य किया जा रहा है। इस दो दिवसीय कोर्स के दौरान विशेषज्ञ चालकों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों, सुरक्षित ड्राइविंग, दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों और एक जिम्मेदार चालक के कर्तव्य के प्रति जागरूक करेंगे।
रोजाना 25 से 30 लाइसेंस हो रहे सस्पेंड
राजधानी में तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में ड्राइविंग और खतरनाक तरीके से वाहन मोड़ने जैसे गंभीर अपराधों के कारण हर दिन औसतन 25 से 30 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं। रान्ग साइड ड्राइविंग के मामले लगतार बढ़ते जा रहे हैं।
अन्य राज्यों में जाकर भी तोड़ रहे नियम
इतना ही नहीं, डीएल निलंबन सेल के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि दिल्ली के चालक अन्य राज्यों में जाकर भी जमकर नियम तोड़ रहे हैं। अकेले राजस्थान से ही प्रतिदिन औसतन 6-7 दिल्ली के लाइसेंसों को निलंबित करने की सिफारिशें पुलिस रिपोर्ट और कोर्ट के आदेशों के साथ दिल्ली परिवहन विभाग के पास पहुंच रही हैं, जिन पर यहां का विभाग आगे की कार्रवाई करता है।
‘ट्रैफिक पाठशाला’ में पाठ पढ़ाएगी पुलिस
ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक माह के ‘जन जागृति अभियान’ के तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर ‘ट्रैफिक पाठशालाएं’ स्थापित की गई हैं। इनमें उनको नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा। ट्रैफिक पाठशाला के जरिए पुलिस का प्रयास है कि लोग को समझाकर यातायात नियमों का पालन कराया जाए।
दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना
परिवहन विभाग का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं के अधिकांश मामलों में मानवीय लापरवाही और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी प्रमुख कारण होती है। कई मामलों में गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण हुई दुर्घटनाओं में वाहन चालकों की जान भी गई है। इसलिए सुधारात्मक प्रशिक्षण व्यवस्था लागू होने से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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