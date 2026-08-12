काम की बात: बच्चों की पढ़ाई के लिए दिल्ली सरकार हर महीने देगी 1000 रुपये, किसे मिलेगा फायदा?
Delhi construction workers children scholarship: दिल्ली सरकार बच्चों को पढ़ाई के लिए 500 से 1000 रुपये प्रति माह तक की आर्थिक सहायता दे रही है। योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2026 है। जानिए कौन कर सकता है आवेदन, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया।
Delhi construction workers children scholarship: दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये देने वाली स्कीम का रजिस्ट्रेशन जारी है। इस बीच एक और स्कीम के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। इसके तहत दिल्ली सरकार बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए 500 से 1000 रुपये हर महीने देने वाली है। दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, शिक्षा सहायता के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2026 है।
सबसे पहले आपको बता दें कि यह स्कीम दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (DBOCWW Board) में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए है। यानी इस योजना का लाभ दिल्ली के हर नागरिक को नहीं मिलेगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता को Rule 281 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
कक्षा के हिसाब से कितनी आर्थिक मदद मिलेगी?
बोर्ड की मौजूदा जानकारी के अनुसार शिक्षा सहायता इस तरह दी जाती है:
- कक्षा 1 से 8 तक: 500 रुपये प्रति माह यानी 6,000 सालाना
- कक्षा 9 से 10 तक: 700 रुपये प्रति माह यानी 8,400 सालाना
- कक्षा 11 से 12 तक: 1,000 रुपये प्रति माह यानी 12,000 सालाना
कौन कर सकता है आवेदन?
इस आर्थिक मदद का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक का दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बोर्ड के अनुसार भवन एवं निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए सामान्य तौर पर 18 से 60 वर्ष की उम्र और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य करने की शर्त है।
पंजीकरण के बाद सदस्य को हर साल अपना सदस्यता को रिन्यू भी कराना होता है। शिक्षा सहायता बोर्ड के रजिस्टर्ड सदस्यों के बच्चों के लिए है। बोर्ड की जिम्मेदारियों में भी लाभार्थी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देना शामिल है।
इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सहायता के लिए वे बच्चे पात्र हैं जो इन संस्थानों में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आवेदन के लिए विद्यार्थी की कम से कम 50 फीसदी उपस्थिति जरूरी बताई गई है।
- शिक्षा निदेशालय से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल
- केंद्रीय विद्यालय
- दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल
- NDMC स्कूल
- MCD स्कूल
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?
- निर्धारित आवेदन फॉर्म
- निर्माण श्रमिक का वैध रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र/पासबुक
- स्कूल से प्रमाणित अटेंडेंस सर्टिफिकेट
- विद्यार्थी का स्कूल पहचान पत्र
- पिछली कक्षा की मार्कशीट
- आधार संबंधी जानकारी
- DBT के लिए बैंक खाते की जानकारी
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
14 अगस्त है आवेदन की आखिरी तारीख
सरकार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक शिक्षा सहायता के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2026 रखी गई है। इसलिए पात्र निर्माण श्रमिकों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला कार्यालय में आवेदन करने को कहा गया है।
बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर शिक्षा सहायता योजना और लाभार्थियों से संबंधित पुराने रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं। बोर्ड ने 2009 से लेकर अलग-अलग वर्षों में शिक्षा सहायता जारी किए जाने के रिकॉर्ड प्रकाशित किए हैं।
कहां संपर्क करें?
किसी तरह की जानकारी या आवेदन से जुड़ी समस्या होने पर दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।
- फोन: 011-23813773, 011-23813845
- ईमेल: [bocwhq.del@gov.in](mailto:bocwhq.del@gov.in)
- बोर्ड का कार्यालय- A-Wing, 7वीं मंजिल, विकास भवन-II, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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