बाढ़ से कराह रहे पंजाब के लिए आगे आई दिल्ली सरकार, मदद के लिए भेजेगी 5 करोड़

रेखा गुप्ता ने कहा कि भगवान उन सभी को इस आपदा से जल्द राहत दे। दिल्ली सरकार की ओर से, हम पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा करते हैं। इस दुख की घड़ी में, दिल्ली उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब में इस बार की मॉनसूनी बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। कई गांव डूब गए, लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं तो वहीं 40 से ऊपर लोगों की जान भी गई है। पूरा देश इस समय पंजाब के लिए दुआएं कर रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने भी मदद को हाथ आगे बढ़ाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से पंजाब रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपये सहायता राशि के तौर पर जमा किए जाएंगे।

रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से, हम पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा करते हैं। इस समय हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और जिस तरह की परिस्थितियों में वहां के लोग रह रहे हैं, मैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। भगवान उन सभी को इस आपदा से जल्द राहत दे। दिल्ली सरकार की ओर से, हम पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा करते हैं। इस दुख की घड़ी में, दिल्ली उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।