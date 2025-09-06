बाढ़ से कराह रहे पंजाब के लिए आगे आई दिल्ली सरकार, मदद के लिए भेजेगी 5 करोड़
रेखा गुप्ता ने कहा कि भगवान उन सभी को इस आपदा से जल्द राहत दे। दिल्ली सरकार की ओर से, हम पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा करते हैं। इस दुख की घड़ी में, दिल्ली उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब में इस बार की मॉनसूनी बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। कई गांव डूब गए, लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं तो वहीं 40 से ऊपर लोगों की जान भी गई है। पूरा देश इस समय पंजाब के लिए दुआएं कर रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने भी मदद को हाथ आगे बढ़ाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से पंजाब रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपये सहायता राशि के तौर पर जमा किए जाएंगे।
रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से, हम पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा करते हैं। इस समय हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और जिस तरह की परिस्थितियों में वहां के लोग रह रहे हैं, मैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। भगवान उन सभी को इस आपदा से जल्द राहत दे। दिल्ली सरकार की ओर से, हम पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा करते हैं। इस दुख की घड़ी में, दिल्ली उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दिल्ली ने राज्य और उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और मानवीय सहायता देने के लिए डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम भेजी। इस टीम में मेडिसिन, मनोरोग, बाल चिकित्सा, सामुदायिक चिकित्सा, सर्जिकल अनुशासन, रेडियोडायग्नोसिस और प्रयोगशाला चिकित्सा के विशेषज्ञ शामिल हैं। इससे पहले दिन में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमों ने फाजिल्का में राहत सामग्री पहुंचाई, क्योंकि सतलुज नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। रेखा सिंह मीणा, NDRF के सब-इंस्पेक्टर, ने कहा कि 1,500 से अधिक ग्रामीणों को बचाया गया है, साथ ही यह भी बताया कि जिला आयुक्त से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश मिले थे।