बर्थ सर्टिफिकेट समेत 50 काम अब वॉट्सऐप से ही, दिल्ली सरकार की बड़ी पहल

Feb 16, 2026 10:08 am ISTSudhir Jha नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार एक साल के शासन के बाद राजधानी में एक बड़ी पहल करने जा रही है। सरकार अगले महीने से'वॉट्सऐप गर्वर्नेंस प्रोजेक्ट' का ट्रायल शुरू कर सकती है।

दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार एक साल के शासन के बाद राजधानी में एक बड़ी पहल करने जा रही है। सरकार अगले महीने से'वॉट्सऐप गर्वर्नेंस प्रोजेक्ट' का ट्रायल शुरू कर सकती है। रविवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रॉजेक्ट के तहत कई सरकारी सेवाएं वॉट्सऐप के जरिए उपलब्ध होंगी। जैसे- जन्म प्रमाणपत्र या जाति प्रमाणपत्र बनवाना। इस तरह के कामों के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे।

वॉट्सऐप से ही आवेदन, वहीं हो जाएगा काम

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'प्रॉजेक्ट अंतिम चरण में है और ट्रायल अगले महीने से हो सकता है। इसके अलावा संचालन के लिए कुछ ठेकेदारों को बोली प्रक्रिया के माध्यम से पैनल में शामिल किया गया है। वॉट्सऐप पर AI चैटबॉट्स की मदद से लोग सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और वहीं सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह यूजर फ्रेंडली और 24x7 सेवा देने में सक्षम होगा।'

अलग-अलग विभागों के 50 काम की पहचान

अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल गर्वनेंस मॉडल के तहत लोगों को दफ्तरों में गए बिना कई तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। तय समय में उन्हें सेवा मिलेगी और समय-समय पर अपडेट भी। अलग-अलग विभागों के 50 कामों की पहचान की गई है जिनके लिए वॉट्सऐप से ही अप्लाई किया जा सकेगा। सरकार ने अभी उन सभी 50 सेवाओं की सूची नहीं दी है। अधिकारियों ने बताया कि आईटी डिपार्टमेंट इस प्रॉजेक्ट पर काम कर रहा है। वॉट्सऐप सर्विस मॉडल को लागू करने के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा जिससे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

