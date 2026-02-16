बर्थ सर्टिफिकेट समेत 50 काम अब वॉट्सऐप से ही, दिल्ली सरकार की बड़ी पहल
दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार एक साल के शासन के बाद राजधानी में एक बड़ी पहल करने जा रही है। सरकार अगले महीने से'वॉट्सऐप गर्वर्नेंस प्रोजेक्ट' का ट्रायल शुरू कर सकती है। रविवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रॉजेक्ट के तहत कई सरकारी सेवाएं वॉट्सऐप के जरिए उपलब्ध होंगी। जैसे- जन्म प्रमाणपत्र या जाति प्रमाणपत्र बनवाना। इस तरह के कामों के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे।
वॉट्सऐप से ही आवेदन, वहीं हो जाएगा काम
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'प्रॉजेक्ट अंतिम चरण में है और ट्रायल अगले महीने से हो सकता है। इसके अलावा संचालन के लिए कुछ ठेकेदारों को बोली प्रक्रिया के माध्यम से पैनल में शामिल किया गया है। वॉट्सऐप पर AI चैटबॉट्स की मदद से लोग सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं और वहीं सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह यूजर फ्रेंडली और 24x7 सेवा देने में सक्षम होगा।'
अलग-अलग विभागों के 50 काम की पहचान
अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल गर्वनेंस मॉडल के तहत लोगों को दफ्तरों में गए बिना कई तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। तय समय में उन्हें सेवा मिलेगी और समय-समय पर अपडेट भी। अलग-अलग विभागों के 50 कामों की पहचान की गई है जिनके लिए वॉट्सऐप से ही अप्लाई किया जा सकेगा। सरकार ने अभी उन सभी 50 सेवाओं की सूची नहीं दी है। अधिकारियों ने बताया कि आईटी डिपार्टमेंट इस प्रॉजेक्ट पर काम कर रहा है। वॉट्सऐप सर्विस मॉडल को लागू करने के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा जिससे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।
