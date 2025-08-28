दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज! WhatsApp पर मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस

दिल्ली सरकार जल्द ही 'व्हाट्सएप गवर्नेंस' योजना शुरू करने वाली है, जिसके तहत नागरिक अब घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं और सर्टिफिकेट का लाभ उठा सकेंगे, जिससे लंबी कतारों और बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा।

दिल्ली सरकार एक ऐसी योजना ला रही है, जिसके जरिए आप घर बैठे व्हाट्सएप पर सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए अब ना लंबी कतारों में लगना पड़ेगा ना ही दलालों का कोई चक्कर होगा। यह योजना आम आदमी पार्टी (AAP) की पुरानी 'डोरस्टेप डिलीवरी' स्कीम का नया और हाई-टेक अवतार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार इसे 'व्हाट्सएप गवर्नेंस' का नाम दे रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पिछले एक साल से लोग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं और दलालों से जूझते हैं। अब व्हाट्सएप गवर्नेंस के जरिए हम इसे आसान, पारदर्शी और 24x7 उपलब्ध बनाएंगे।

कैसे काम करेगी ये स्कीम? इस योजना के तहत शुरुआत में 25-30 सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी, और बाद में और सेवाएं जोड़ी जाएंगी। बस इतना करना है:

एक खास मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए 'हाय' भेजें।

आपको अलग-अलग विभागों के विकल्प मिलेंगे, जहां से आप अपनी जरूरत की सेवा चुन सकते हैं।

फॉर्म भरें, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराएं, और बस! आपका सर्टिफिकेट व्हाट्सएप पर QR कोड के जरिए डाउनलोड के लिए तैयार। क्यों है ये खास? यह दिल्ली की 'डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी' का हिस्सा है, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं को इतना आसान बनाना है कि आप रात को 2 बजे भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकें। दिल्ली सरकार इसके लिए मेटा (पहले फेसबुक) के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें व्हाट्सएप के API और जेनरेटिव AI की ताकत का इस्तेमाल होगा।